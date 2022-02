Zdroj: TASR/František Iván Pustite do kostolov aj neočkovaných, žiadajú Hegera predstavitelia cirkví Bohoslužby podľa predstaviteľov cirkví nemožno natrvalo radiť medzi hromadné podujatia. 2. február 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Predstavitelia kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí sa obrátili na predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) s listom so žiadosťou, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia. Poukazujú pritom na to, že do esenciálnych prevádzok sa pri dodržaní prísnych pravidiel umožňuje vstup aj neočkovaným.

List premiérovi

„Prosíme vás, aby z hľadiska duchovného života spojeného s náboženským vyznaním, ktoré patrí k základným právam a slobodám definovaným aj v Ústave SR, boli za obdobné, teda esenciálne, pokladané i bohoslužby,“ uviedli v liste.

Ochranu života a zdravia všetkých ľudí pokladajú za ich povinnosť. „Aj preto sa dlhodobo usilujeme spolupracovať s verejnými inštitúciami a predstaviteľmi na zvládnutí situácie. Pravdaže, sme vždy ochotní prijímať primerané pravidlá a opatrenia a budeme naďalej napomáhať pokoju, nabádať k spolupatričnosti a povzbudzovať k vzájomnej pomoci. Prosíme vás o pochopenie našej situácie a o dobré rozhodnutia, ktoré povedú k väčšiemu spoločnému dobru pre Slovensko,“ poznamenali.

Očkovanie ako podmienka

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Ivan Eľko, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský poukázali na to, že na celom území Slovenska, oproti ostatným krajinám EU, je v dôsledku opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 dlhodobo znemožnená účasť na bohoslužbách pre veriacich, ktorí nespĺňajú takzvané kritérium OP.

Tvrdia, že z dôvodu hroziaceho kolapsu zdravotníctva pred Vianocami a Chanukou toto nariadenie zobrali na vedomie. „Z dlhodobého hľadiska sa však pre bohoslužby javí ako neudržateľné. Zatiaľ čo štát neplánuje pre svojich obyvateľov nariadiť očkovaciu povinnosť, de facto ju naďalej ukladá ako podmienku veriacim pre návštevu slávení. A od duchovných vyžaduje, aby ňou limitovali účasť,“ poznamenali.

Ako ďalej tvrdia, bohoslužby sú pre nich esenciálnou súčasťou prejavu viery. „Zároveň sme v okolnostiach pandémie nezachytili, že by významným spôsobom prispievali k šíreniu nákazy. Aj preto vás chceme spoločne požiadať, aby sa pri tvorbe protipandemických opatrení vzhľadom na bohoslužby vychádzalo zo skutočnosti, že pre veriacich je účasť na nich principiálna – patria ku kľúčovým, nenahraditeľným potrebám duchovného života,“ doplnili.

Zároveň dodali, že bohoslužby nemožno natrvalo radiť medzi hromadné podujatia.

Zdroj: TASR