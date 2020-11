10. november 2020 Politika Pustite veriacich na bohoslužby, vyzýva KDH vládu

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že pre zvládnutie ťaživej situácie je dôležité pamätať nielen na fyzické, ale aj duchovné a duševné zdravie obyvateľov.

Zdroj: TASR/František Iván

Mimoparlamentné KDH vyzýva vládu, aby v dialógu s cirkvami našla racionálne riešenie na umožnenie vyššej účasti veriacich na bohoslužbách za dodržania prísnych pravidiel, keďže dnešný limit šiestich osôb účasť prakticky znemožňuje. Informoval o tom Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.

Na chvoste záujmu

„Bohoslužby a kultúrne podujatia nemôžu byť na chvoste záujmu vlády. Ak sa uvažuje o prehodnotení pandemických opatrení, je čas umožniť ľuďom prežívať aj duchovný a sociálny rozmer,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa má v utorok stretnúť so zástupcami cirkví, ako aj so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní a športových klubov. Hovoriť majú o opatreniach počas nadchádzajúcej zimy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Zdroj: TASR