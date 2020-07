Putin na večné časy? USA a EÚ sú znepokojené zmenami v ruskej ústave

Ústavné zmeny okrem iného umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036.

USA vyjadrili znepokojenie nad hlasovaním o zmenách v ústave Ruskej federácie. Poukázali pritom na správy o nátlaku vyvíjanom na voličov a pripomenuli, že ruský prezident Vladimir Putin by vďaka schváleným zmenám mohol zotrvať pri moci až do roku 2036. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

„Sme znepokojení správami o snahách ruskej vlády manipulovať výsledok nedávneho hlasovania o ústavných zmenách,“ vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Morgan Ortagusová.

Ako príklad uviedla správy o nútení voličov, aby využili svoje volebné právo, o nátlaku na odporcov ústavných zmien i o obmedzení počtu nezávislých pozorovateľov na hlasovaní.

Spojené štáty podľa hovorkyne osobitne znepokojuje ustanovenie, ktoré by prezidentovi Putinovi potenciálne umožnilo zostať pri moci až do roku 2036, čiže do veku 84 rokov.