Poletíme do Egypta? Krajina obnovila medzinárodné lety a sprístupnila turistické pamiatky

Egyptské medzinárodné letiská a historické pamiatky uzavreli v polovici marca v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.

Egypt v stredu po troch mesiacoch obnovil medzinárodné lety a sprístupnil hlavné turistické atrakcie vrátane Cheopsovej pyramídy v Gíze, ktoré boli zatvorené pre koronavírusovú pandémiu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Čakajú turistov

V priebehu stredy vypravili z letiska v Káhire 16 letov. Tamojšie príletové terminály boli ráno ešte prázdne, avšak informačná tabuľa ohlasovala plánované prílety z Toulouse, Kuvajtu, Tunisu and Ammánu.

V stredu pristáli na letisku svätej Kataríny na Južnom Sinaji a na letisku Marsa Alam pri Červenom mori dva charterové lety s turistami z Ukrajiny.

Provincie ležiace pri Červenom mori, ako aj prístavné mesto Marsá Matrúh sa otvorili pre turistov po tom, ako tam zaznamenali doposiaľ najnižší počet nakazených.

V Egypte evidujú podľa údajov ministerstva zdravotníctva 68.311 nakazených a 2953 úmrtí na ochorenie COVID-19.

Pôjdu tam aj Slováci?

Egypt a Tunisko patria k letným TOP dovolenkovým destináciám mimo Európy. Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sme sa pýtali, kký je momentálne záujem o tieto krajiny?

„Pokiaľ nebude označený Egypt / Tunisko za bezpečnú krajinu nebude zo strany našich občanov záujem o cestovanie. Ísť na dovolenku a potom ostať dva týždne v karanténe, alebo zaplatiť za celú rodinu niekoľko stoviek eur za test naozaj nie je lákadlom pre širokú verejnosť,“ uviedla pre Dnes24 Jana Varinská, generálny sekretár SACKA.

Ako ďalej dodala, vzhľadom na rýchlo meniace sa situácie v krajinách je ťažko povedať, ktoré destinácie budú pre Slovákov prístupné.

„Doteraz sa zdalo Chorvátsko alebo Grécko, ale ako ukazujú posledné informácie (napr. opatrenia, ktoré zavádza Grécko od 1.7.2020 alebo Chorvátsko zaviedlo cez víkend), odpoveď nie je jednoduchá, keďže zajtra to už nemusí byť pravdou,“ hovorí Varinská.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí k Egyptu informuje, že pre zahraničných turistov v prvej etape otvorí letoviská Sharm-el-Sheikh, Hurghada na pobreží Červeného mora a Marsa Matrouh na pobreží Stredozemného mora.

„Zatiaľ je medzinárodná letecká doprava do Egypta obmedzená na úplné minimum a bežné komerčné spoje sú pozastavené. Turisti, ktorí plánujú navštíviť Egypt, by mali zvážiť vysokú mieru prenosu infekcie 1,5 v guvernoráte Červeného mora. Tiež by mali zvážiť podmienky návratu na Slovensko a platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,“ informuje na stránke rezort zahraničných vecí.

