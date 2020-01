31. január 2020 Správy Zo Slovenska R. Fico sa zastal Danka za komunikáciu so Zsuzsovou: Muži sú muži. Nič na mňa nemáte

Predseda Smeru-SD Robert Fico zároveň kritizuje aj začatie trestného stíhania za extrémistické trestné činy v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Podľa Fica sú symboly kosáka a kladiva spojené s oslobodzovaním Československa a Slovenska. „To nie je normálne, aby sme popierali históriu, dnes sa správali k znakom, ktoré sú spojené s oslobodením Československa a Slovenska, ako k niečomu, čo je zločinné,“ povedal Fico vo videu na sociálnej sieti a pripomenul, že pri oslobodzovaní zomreli tisíce ruských vojakov. „Majme k týmto ľuďom úctu a nerobme takýto cirkus,“ doplnil.

Sporná fotka

Fico označil tento krok za súčasť predvolebnej kampane. „Ideme haniť aj to, čo by pre našu krajinu malo byť sväté,“ pripomenul. Blahu sa zastal aj na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Začatie trestného stíhania súvisí so statusom na sociálnej sieti, ktorý uverejnil Blaha v decembri 2019. Ide o fotku, na ktorej Blaha drží so vztýčenou päsťou vedľa Fica červenú päťcípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Podľa Ficových slov ide o narodeninový darček pre Blahu, ktorý mu šéf Smeru-SD priniesol z Ruska.

Muži sú muži

Fico zároveň na piatkovej tlačovej konferencii hovoril okrem iného aj o tom, že na neho nemajú médiá žiadne prepisy či telefonáty. Na otázku, či mu podobne ako Dankovi a Glváčovi píšu neznáme ženy, povedal, že má telefón, z ktorého sa dá len telefonovať a posielať SMS správy. „Nemáte nič na mňa,“ tvrdí.

Rozumie chlapskému pochybeniu politikov, ktorí komunikovali s neznámou ženou a nevedeli, že je to Alena Zsuzsová, dnes obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Komunikoval s ňou aj šéf parlamentu a SNS Andrej Danko, pre ktorého to bola, ako tvrdí, virtuálna žena, jej pravú identitu nepoznal a nestretol sa s ňou.

„Súhlasím s tým, čo povedal Andrej Danko. Muži sú muži a niekedy dostanete peknú fotku, pravdepodobne, ktorá nemá nič s realitou. Stane sa im takéto mužské pochybenie,“ poznamenal. Omylu možno podľa Fica zabrániť tak, že nebudú zdvíhať a odpovedať cudzím telefónnym číslam a reagovať na príliš pekné fotografie žien. Sám podľa vlastných slov nepoužíva aplikácie ako Threema či WhatsApp a neodpovedá neznámym číslam.

Pripomenul, že s Alenou Zsuzsovou komunikoval aj líder Sme rodina Boris Kollár, ktorý jej mal posielať peniaze, písala aj Martinovi Glváčovi a Daniel Lipšic s ňou podľa Fica mal možno aj viac ako len stretnutia.

Stop moslimom

Robert Fico taktiež vyhlásil, že nechce na Slovensku žiadnu ucelenú moslimskú komunitu a nechce, aby „títo ľudia“ menili charakter štátu.

„Principiálne za Smer-SD oznamujem, nikdy nebudeme súhlasiť s navážaním migrantov na naše územie. Je tu nejaký pán Kiska, ktorý bez zaváhania hovorí, že by sem navozil tisíce migrantov, to sme sa už fakt všetci zbláznili?“ zdôraznil Fico a Kisku opätovne vyzval, aby to povedal Slovákom v ich televíznom dueli.

Fico tiež víta rozhodnutie o zvyšovaní počtu študentov na lekárskych vysokých školách a objemov finančných prostriedkov, na ktorom sa v piatok dohodol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s predstaviteľmi lekárskej akademickej obce.

Podľa neho má na Slovensku podľa doterajších údajov v roku 2024 chýbať 3000 lekárov. Zdôraznil, že treba hovoriť aj o istých represívnych opatreniach.

„Môže sa na mňa hnevať ktorýkoľvek absolvent lekárskej fakulty. Človek si celý život platí dane a z nich sa platí vzdelanie toho lekára. Ten si však po šiestich rokoch štúdia, ktoré stojí okolo 60-tisíc eur, povie, odchádzam do Rakúska alebo Nemecka. Tak nech si to zaplatí alebo študuje tam. Jeden z viacerých návrhov je preto podmieniť ich odchod do zahraničia. Buď nech zaplatí šek na 60-tisíc eur, pričom hodnota takého vzdelania je podľa akademikov ešte vyššia, alebo nech si na Slovensku odpracuje desať rokov,“ konštatoval Fico v súvislosti s problémom nedostatku lekárov.

Nevylúčil, že časom môže vzniknúť aj iná kategória vzdelávania.

