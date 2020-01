28. január 2020 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Dankove intímnosti so Zsuzsovou! Bozkávam vás všade, písal Kočnerovej volavke

Mesiac pred voľbami má Andrej Danko (SNS) na krku škandál ako hrom. Tajné telefonáty s obžalovanou z vraždy Alenou Zsuzsovou a vydieranie.

17 Galéria

Tajný archív Aleny Zsuzsovej, obžalovanej z objednávky vrážd, odhaľuje presne mesiac pred voľbami obrovský škandál. Predseda parlamentu a líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko si už vo funkcii predseda parlamentu dohováral intímne stretnutie s Kočnerovou volavkou. Doteraz však akékoľvek kontakty s ňou popieral.

Ako vyplýva z nahrávky, ktorú získal Denník N, si mali najmenej trikrát telefonovať.

Situácia nastala pravdepodobne v novembri a v decembri ešte v roku 2016, keď už bol Danko predsedom Národnej rady a cez telefón si dohovárali „rande". „Ich komunikácia mala intímny charakter a Zsuzsová sa počas hovoru zaliečavo smiala a predseda SNS hojne používal zdrobneniny," píše Miro Kern z redakcie N-ka, kde sa rozhodli, že nahrávky zverejňovať nebudú, keďže sa priamo nezaoberali výkonom Dankovej verejnej funkcie.

Samotná nahrávka pochádza z dokumentov, ktoré má k dispozícii medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Kočnerov mobil

Nahrávky sa našli v telefóne Mariana Kočnera a zaradené boli medzi pesničkami a zvoneniami spolu s ďalšími nahrávkami, ktoré mali pravdepodobne slúžiť na kompromitovanie politikov. Preto sa naskytá otázka, či bol Andrej Danko Kočnerom a jeho ľuďmi vydieraný.

Ten istý telefón ukrýva aj ďalšie nahrávky telefonátov a rozhovorov napríklad Jaroslava Haščáka s Robertom Ficom či nahrávku Dobroslava Trnku.

Dankov hovorca Tomáš Kostelník odkázal novinárom, že sa vyjadrovať nebudú, a k tomu dodal:

„Ako vtedy uviedol (Andrej Danko, pozn. red.), s Marianom Kočnerom sa stretol osobne len raz. Nikdy s ním nerealizoval žiaden obchodný kontrakt. S pánom Tóthom a ani pani Zsuzsovou sa osobne nikdy nestretol.“ Toto Danko tvrdil už v lete minulého roku.

A práve vtedy vypovedal jeden z obžalovaných z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zoltán Andruskó, že Zsuzsová pred ním hovorila aj o kontaktoch s Dankom. Denník N potom zverejnil, že Zsuzsová si v Threeme písala s Kočnerom aj o Dankovi. Z ich správ bolo zrejmé, že Zsuzsová bola s Dankom v kontakte.

Ako píše N-ko, nie je dokázané, že predseda SNS klamal, keď hovorí, že sa s ňou nestretol, ale zatajil dôležitý fakt, že si so Zsuzsovou písal aj telefonoval.

Bozkávam vás všade

Ako ďalej píše Denník N, prvá nahrávka má dátum vzniku 12. novembra 2016, ale mohla vzniknúť aj skôr a má minútu a 25 sekúnd. Zsuzsová je v aute a s Dankom sa dohovára na stretnutí, ktoré sa má udiať v pondelok. Danko sa ponúka, že ju vyzdvihne.

„Dobre, tak vás bozkávam všade a nekonečne sa teším už,“ vraví. „Budete už konečne moja celú noc,“ hovorí do telefónu.

„Tešíte sa – najviac na svete?“ uisťuje sa predseda strany, ktorá šla do volieb so sloganom „Hrdo, odborne a slušne".

Ona pritakáva: „Tak vás bozkávam a v pondelok sa vidíme.“

Ďalšia nahrávka má dátum 13. novembra a má tri minúty a osem sekúnd. Vznikla pravdepodobne v nejakom interiéri – asi v byte, a je zrejmé, že autorom nahrávky je Zsuzsová, tiež si vykajú a pokračujú v intímnom tóne.

Pravdepodobne vtedy ku stretnutiu nedošlo, keďže sa Danko sťažuje na množstvo práce.

„Pokecáme v pondelok – teda dúfam,“ vraví jej. Zsuzsová odvetí, že ich stretnutie tentokrát už musí vyjsť a Danko navrhuje isté miesto neďaleko Bratislavy, pri Šamoríne.

„Ale ja nechcem ísť na žiadne verejné miesto,“ hovorí Zsuzsová, ktorá si neželá „nejakú neželanú asistenciu“ a chichoce sa. Danko sľubuje súkromie.

Ako Obama

Tretia nahrávka má dátum 4. decembra 2016 a do Kočnerovho mobilu sa zrejme dostala okolo deviatej ráno. Má dve minúty a 48 sekúnd. Zsuzsová sa sťažuje, že je ťažké sa s ním stretnúť. „Bola som už dvakrát (v Bratislave, pozn. red.), ale vy ste taký zaneprázdnený jak Obama.“

Podľa Mira Kerna je šéf parlamentu už rezervovanejší a sťažuje sa, že je stále v zahraničí. Navrhuje ďalšie dva termíny. Vysvetľuje, že ráno ide do Poľska – táto veta potvrdzuje, že nahrávka vznikla deň pred tým, ako sa dostala do Kočnerovho telefónu. Práve 4. decembra bol Danko na stretnutí predsedov parlamentov krajín V4 v poľskom meste Przemyśl.

Zsuzsová o svojom kontakte na Danka vypovedala aj pred vyšetrovateľmi počas psychiatrického znaleckého vyšetrenia vo februári 2019. Psychiater jej slová v správe interpretoval:

„Danko??? Bol vždy milý a skôr motáčik a kopa nešťastia.“

O vzťahu Zsuzsovej a Danka vypovedal aj Zoltán Andruskó. „Ešte mi napadol aj Andrej Danko, že vraj mali spolu sex, ale či cez Skype alebo naživo sa stretli, neviem uviesť,“ vypovedal a neskôr to zopakoval aj pri konfrontácii so Zsuzsovou.

„Spomínala aj Andreja Danka, napríklad na Danka povedala, že je úchylák,“ tvrdil vtedy.

Bez trémy, cez WhatsApp

Danko a Zsuzsová komunikovali cez aplikáciu WhatsApp už v roku 2013 a Zsuzsová navrhovala predsedovi SNS stretnutie niekoľkokrát.

„Poslite mi este fotku. Ste krasna zena,“ písal jej v októbri 2014.

„Privadzate ma do rozpakov, ale dakujem za kompliment. Bola to sice zvlastna odpoved ale ocenujem Vasu otvorenost a uprimnost. A aku fotku by ste rad?“ odpovedá ona.

„Akukolvek,“ reaguje predseda SNS.

V decembri 2014 posiela Zsuzsová Dankovi fotku svojho dekoltu a vo februári 2015 ďalšiu.

„Vy teda mate archiv,“ odpovedá jej. „Az sa mi nechce verit ze ste sama ste nadherna,“ píše jej 17. februára.

„Dakujem. Ale je to tak. Mozno je to tym kde zijem a tym ze moj vkus na muzov je priliz narocny,“ odpisuje Zsuzsová.

O Andrejkovi s Ave Ja

O Dankovi si Zsuzsová písala s Kočnerom cez Threemu aj po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kočner nabádal Zsuzsovú, aby prezistila situáciu v koalícii a či vláda Smeru, Mostu a Národniarov prežije.

„Skús kontaktnúť Andreja, že či idú ďalej alebo budú nové voľby,“ napísal jej Kočner 4. marca 2018.