19. október 2020 Milan Hanzel Šport Hokej RADIKÁLNY krok: Takto Šatan odôvodnil neúčasť národného tímu na Nemeckom pohári!

Slovenská hokejová reprezentácia nebude štartovať na tradičnom novembrovom turnaji o Nemecký pohár.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Na webe eishockeynews.de to uviedol predseda Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franz Reindl. Potvrdil aj hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Peter Jánošík.

Nemecko škrtli

Národný tím sa v novembri nestretne a nepocestuje do Nemecka. Decembrový asociačný termín, v ktorom by sa mali Slováci predstaviť na Švajčiarskom pohári, je zatiaľ v platnosti.

„Cez nemecká médiá to presiaklo von. Tento rok sa nezúčastníme na Nemeckom pohári. Celá reprezentačná prestávka je zrušená, zrušené sú aj programy, ktoré mali mať reprezentácie 18-ročných a 20-ročných. Aj pre súčasné opatrenia a situáciu s koronakrízou na Slovensku si myslím, že to bolo jediné zodpovedné riešenie. Budeme radi, ak kluby využijú ten čas na to, aby si skúsili dohrať zápasy, ktoré samozrejme pre situáciu museli poodkladať. Veríme, že sa v tom týždni dohrajú nejaké dohrávky, reprezentanti budú vo svojich tímoch a majú šancu hrať ďalšie zápasy,“ povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

Hľadajú alternatívy

Turnaj v Krefelde je na programe od 5. do 8. novembra a okrem Slovákov sa na ňom nezúčastní ani ďalší tradičný účastník z uplynulých ročníkov – olympijský výber Ruska. Nemcom namiesto nich prisľúbili účasť Lotyši. Na turnaji má hrať aj Švajčiarsko, ktoré však ešte účasť definitívne nepotvrdilo. „Musíme hľadať alternatívy, ktoré sú zaujímavé z hľadiska športovej kvality. Dohodli sme sa s Lotyšskom a je možné, že sa turnaj uskutoční iba s tromi tímami. Švajčiari ešte rokujú s klubmi,“ povedal Reindl.

Vlani na turnaji Slováci z troch zápasov prehrali dva – so Švajčiarskom 2:5 a s olympijským výberom Ruska 2:3 po predĺžení. Jediné víťazstvo zaznamenali s domácim Nemeckom, ktoré zdolali 3:2 po predĺžení.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR