Hlavný hygienik reagoval na návrh trénera Molnára! Pôjde Mikas do Extrémnych premien?

Pred pár dňami vyhlásil fitnes tréner Maroš Molnár, že je ochotný zobrať hlavného hygienika Jána Mikasa do šou Extrémne premeny. No, a ten na to reagoval.

Televízna relácia má u divákov úspech, pretože kondičný expert Maroš Molnár vie účinkujúcich, ktorí chcú radikálne schudnúť, namotivovať a následne predvedú famóznu zmeny postavy.

Vyzval Mikasa

Hlavný hygienik je momentálne asi najdôležitejším človekom na Slovensku pri boji s koronavírusom. Lenže, jeho silná postava je terčom urážok a posmeškov. Od štvrtka (15. 10.) platia v našej krajine prísne opatrenia kvôli novej vlne COVID-19, ktoré sa dotkli viacerých prevádzok. Patria medzi aj posilňovne, ktoré sú odvtedy „odstavené“.

"Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať z vás, musí to chcieť on sám. Hlavne by nemal zakazovať šport. Ja som otvorený každej výzve. Som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi,“ napísal Molnár na Facebooku.

Pozor, nevysmieval sa mu!

O tom, že je Molnár pripravený Mikasovi pomôcť, sme písali v tomto článku. Skúsený odborník to s pomocou myslel a myslí vážne, žiadny iný úmysel v tom nebol. „Všetci prežívame teraz náročné časy a neistotu. Áno, dotkne sa nás to všetkých. Moja reakcia na pána Mikasa nebola absolútne útočná. Som ten, ktorý sa naozaj snaží pomáhať ľuďom, s ich prosbou o pomoc. Ak som sa pána Mikasa dotkol, ospravedlňujem sa.“ dodal ešte Molnár.

Takáto je odpoveď hygienika

Netrvalo dlho a Ján Mikas sa k ponuke zúčastniť sa relácie Extrémne premeny, vyjadril. „Pán hlavný hygienik si váži ponuku pána Maroša Molnára a zvažuje ju,“ vyjadrila sa pre portál cas.sk hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková.

„Prísnejšie dočasné opatrenia sa mu navrhovali ťažko, pretože si uvedomuje, že mnohým skomplikujú situáciu, vrátane majiteľov fitnescentier,“ doplnila ešte hovorkyňa.

Ktovie, ale keď sa podarí dostať aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu pod kontrolu, možno sa dočkáme spolupráce Molnár – Mikas.

Zdroj: Dnes24.sk