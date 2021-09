Zdroj: TASR/AP Radšej SMRŤ ako prijať transfúziu od očkovaného! Aj týmto ŠOKUJÚ Slováci lekárov Odpor k očkovaniu je u niektorých ľuďoch tak silný, že otvorene hovoria o tom, že v život ohrozujúcej situácii radšej zomrú. Zdesení sú aj samotní lekári. 11. september 2021 ELA Zo Slovenska

11. september 2021 ELA Zo Slovenska Radšej SMRŤ ako prijať transfúziu od očkovaného! Aj týmto ŠOKUJÚ Slováci lekárov Odpor k očkovaniu je u niektorých ľuďoch tak silný, že otvorene hovoria o tom, že v život ohrozujúcej situácii radšej zomrú. Zdesení sú aj samotní lekári.

Zdroj: TASR/AP

Priam neuveriteľne a aj hrozivo vyznievajú slová v reportáži TV Markíza o silnom odpore k vakcínam. Niektorí ľudia sú ochotní radšej zomrieť, ako zachrániť svoj život transfúziou krvi očkovanej osoby.

Napriek opäť sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii a takmer trinástim tisícom obetí „na covid“, sa lekári už stretli aj s bizarnými želaniami pacientov.

Radšej zomrú… ?

Marián zo Svidníka, ktorého vyspovedal redaktor Markízy, sa netají tým, že je proti očkovaniu. „Nedal som sa zaočkovať, pretože je to je debilina na entú,“ hovorí. Ako dodal, ani v ohrození by neprijal krvnú transfúziu od zaočkovaného. Argumentuje tým, že by bol nakazený.

S podobným prípadom sa streli aj v martinskej nemocnici, kde pred ortopedickým zákrokom pacientka bojkotovala transfúziu od človeka po očkovaní. Bála sa, že transfúzia je kontaminovaná.

„Takýto extrémny príklad je skutočne nebezpečný, pretože práve krv môže zachrániť život človeka a chceli by sme preto ľudí poprosiť, aby tému očkovania nebrali na ľahkú váhu,“ uviedla k prípadu Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Ideme z kopca

Situácia sa na Slovensku opäť zhoršuje. Za piatok pribudlo vyše 500 prípadov nákazy, najviac od mája. V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných 175 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 135 ľudí.

Na JIS je 23 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 14 osôb. nemocniciach s COVID-om ležia v 90 percentách nezaočkovaní. Odmietnutie transfúzie je preto v takejto situácii ťažko pochopiteľné.

„Keď pacient dostáva vlastne len erytrocyty (červené krvinky, pozn.red), v žiadnom prípade tam nie sú žiadne protilátky z plazmy. Ak dostáva krvné doštičky, v žiadnom prípade tam nie sú protilátky. Ak dostáva plazmu, sú tam protilátky, ale nielen proti covidu-19, ale aj iným ochoreniam,“ vysvetľuje odmietačom Juraj Sokol, hematológ Univerzitnej nemocnice v Martine. Ich počet je ale tak nízky, že nemajú vplyv na imunitu.

„Ideme z kopca. Pacient v každom prípade má právo odmietnuť akýkoľvek výkon, ktorý mu navrhuje zdravotnícke pracovisko, ale zároveň nesie aj následky svojho rozhodnutia,“ odkazuje hematológ.

Ilustračné foto, TASR

