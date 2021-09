Zdroj: www.pixabay.com Paradox covid automatu: STIAHNE "zlý" okres so sebou aj SUSEDNÉ, ktoré nemajú nakazených? Každý pondelok sa Slovensko začína riadiť novým COVID automatom, ktorý rozdelí okresy do farieb. Podľa nich sa potom celý týždeň daný región riadi. Lenže, je takýto spôsob spravodlivý? 6. september 2021 han Zo Slovenska

Na neférovosť v COVID automate a takzvanej farebnej mape Slovenska už dlhšie upozorňujú analytici z portálu Dáta bez pátosu. Hlavne v posledných dňoch žiadajú kompetentných, aby celý systém prehodnotili. Dôvod je jasný. Okres, v ktorom vyskočia čísla s nakazenými na koronavírus, okamžite so sebou stiahne aj susedné okresy.

Nazvali ho strašiakom

Práve kvôli niektorým nezrovnalostiam sa experti na dáta pandémie vyslovili o COVID automate ako o „strašiak“ automate. „Zelená sa nazýva monitorovanie, oranžová je ostražitosť, červená sa už volá stupeň ohrozenia, fialová je druhý a čierna je tretí stupeň ohrozenia. Problém a podstata toho, že automat zbytočne straší, spočíva v tom, že hranice prechodu do stupňov ohrozenia sú veľmi nízke. To je to strašenie, ktoré je zbytočné,“ povedal analytik Dáta bez pátosu Ivan Bošňák v rozhovore pre časopis .týždeň.

„Druhý najvyšší stupeň ohrozenia vírusom bude, keď bude každý deň 1 infikovaný na 5-tisíc ľudí – ale to v realite nie je žiadne ohrozenie celého okresu! Slovensko sa príliš rýchlo začiatkom septembra dostane do červených farieb a väčšina infikovaných budú deti a ľudia do 40–45 rokov. Nie seniori,“ pokračoval Bošňák pred niekoľkými dňami.

Čísla vyleteli

Pri pohľade na čísla nových prípadov nie je vylúčené, že na Slovensku udrela tretia vlna koronavírusu. Čo to v praxi znamená, názorne poukazujú Dáta bez pátosu vo svojom príspevku na Facebooku. „Rožnava a Revúca sú susedné okresy. 60 a 40-tisíc obyvateľov. Rožňava je v červenej a vedie dnes hitparádu Slovenska vo výskyte covidu. Revúca nemala ani jedného ani PCR, ani AG pozitívneho ani nepamätá. Naposledy asi v druhej vlne. Revúca je v tej istej hitparáde posledná. Fakt. Dali sme je predposlednú len podľa abecedy, lebo Zlaté Moravce s nulou sú na "Z“," píšu experti na sociálnej sieti.

„V Rožňave môžu dovnútra reštaurácie len štyria zaočkovaní za stôl. Piaty už musí ísť k vedľajšiemu stolu. V Revúcej môžete v interiéri usporiadať svadbu pre 250 ľudí. Na takéto niečo COVID automat samozrejme pamätá a celú Revúcu dá do oranžovej, lebo dva susedné okresy sa môžu líšiť len o jednu farbičku z palety nášho "strašiaka“," poukazujú Dáta bez pátosu.

Aby Revúcej nebolo smutno, tak do oranžovej pôjde vďaka Rožňave aj Gelnica a Brezno. A kvôli Popradu aj Kežmarok a Levoča. Dodali analytici.

Príklad na vysvetlenie

Experti ešte upozorňujú na fakt, že sa potrebujeme pozerať na výjazdy a príjmy do nemocníc v konkrétnom okrese, a nie na farbu susedného okresu podľa počtu infikovaných. „To ako keby ste Miškovi v III. C. nemohli dať z angličtiny jednotku, lebo jeho sused v lavici má z telesnej trojku. Máme to zle a zmeniť to treba teraz a dnes a nie na konci septembra,“ uviedli Dáta bez pátosu pekný príklad v ďalšom statuse na Facebooku.

Majú návrh

Lenže, zoberú si odborníci, ktorí majú automat pod palcom, ponaučenie? To je otázka, ktorá bude zaujímať všetkých pri najbližšom zverejňovaní mapy Slovenska na budúci týždeň. Takéto niečo navrhujú Dáta bez pátosu: „Automat by mal byť nastavený veľmi jednoducho. Mohlo to byť posunuté o jednu farbu nižšie – menej prísne. Dnes by také Chorvátsko, keby malo náš automat, bolo fialové a Grécko čierne, Veľká Británia čierna od polovice júna už tretí mesiac. To je zákaz vychádzania, výdaj ani z okienka, žiadne rodinné udalosti a šport bez divákov.“

„To je absurdné nariadenie a my ho máme. Ako sa Plitvické jazerá líšia od Štrbského plesa?“ dávajú odborníci na čísla názorný príklad v podobe otázky.

FOTO: ilustračné

