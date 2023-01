Zdroj: Pexels.com Rana pre slovenský šport! ZOMREL muž, ktorý sa sedemkrát zúčastnil olympijských hier Slovensko prišlo o ďalšiu športovú legendu. Ako tréner alebo člen realizačného tímu sa sedemkrát zúčastnil na zimných olympijských hrách. 21. január 2023 Ostatné športy

21. január 2023 Ostatné športy Rana pre slovenský šport! ZOMREL muž, ktorý sa sedemkrát zúčastnil olympijských hier Slovensko prišlo o ďalšiu športovú legendu. Ako tréner alebo člen realizačného tímu sa sedemkrát zúčastnil na zimných olympijských hrách.

Vo veku 80 rokov zomrel v sobotu v Dolnom Smokovci významný sánkarský tréner a funkcionár Walter Marx st. Bol čestný člen Slovenského olympijského a športového výboru. Informoval o tom portál olympic.sk.

Walter Marx starší sa len prednedávnom, 12. decembra, dožil jubilea 80 rokov. Už dlhší čas mal veľké zdravotné problémy.

Rodák zo Žiliny mal mimoriadne zásluhy o rozvoj sánkarského športu na Slovensku. Bývalý reprezentant ČSSR (spolu s Dušanom Činčárom boli medailisti z majstrovstiev ČSSR v súťaži dvojíc) sa stal dlhoročným popredným trénerom a funkcionárom. Ako tréner alebo člen realizačného tímu reprezentácie ČSFR, resp. Slovenska sa Walter Marx st. v rokoch 1992 – 2014 sedemkrát zúčastnil na zimných olympijských hrách.

Viedol množstvo reprezentantov

Počas trénerského pôsobenia viedol Walter Marx st., predovšetkým v spolupráci s Dušanom Činčárom, množstvo reprezentantov Československa či Slovenska. Boli medzi nimi Miroslav Zajonc, ktorý sa po emigrácii do Kanady stal majstrom sveta a na ZOH reprezentoval USA, slovenskí olympionici Ľubomír Mick, Walter Marx ml., Jaroslav Slávik, Ján Harniš, Branislav Nemec, Veronika Sabolová, Jana Šišajová či päťnásobný olympionik Jozef Ninis.

Jeho syn, dvojnásobný olympionik Walter Marx ml., na ZOH 2006 v Turíne dostal veľkú poctu, keď ho vybrali za vlajkonosiča slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli hier. Vnuk Waltera Marxa st. Patrik Tomaško zasa reprezentoval Slovensko na I. ZOH mládeže v roku 2012 v Innsbrucku v dvojsedadlových saniach spolu s Čikovským.

Najvyššie ocenenie

V ére Československa bol Walter Marx starší najprv členom výkonného výboru a potom i predsedom federálneho sánkarského zväzu (1989 – 1992). V rokoch 1992 – 1998 a 2008 – 2014 viedol Slovenský zväz sánkarov. Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) mu udelila svoje najvyššie vyznamenanie – Zlatý odznak FIL.

Bol aktívny člen Olympijského klubu Vysoké Tatry. V roku 2008 ho uviedli do Tatranskej športovej siene slávy ako len piatu osobnosť v poradí. "Bolo by dobré, keby sme mali v Tatrách dráhu pre naše deti, pretože bez nej sa ťažko vychovávajú športovci. Takisto by nevyrástol dobrý futbalista, keby nemal ihrisko, na ktorom môže hrávať,“ povedal po prevzatí ocenenia a dodal, že deťom sa dajú dať základy tohto športu na suchu, ale problém nastane, už keď sa majú dostať do ľadového koryta, za ktorým musia slovenskí sánkari cestovať do zahraničia.

Snaha, ktorá sa nevydarila

Walter Marx st. sa zaslúžil o výstavbu drevenej sánkarskej dráhy v Tatranskej Lomnici, ktorá bola otvorená v roku 1978. Uskutočnili sa na nej viaceré medzinárodné súťaže, vrátane pretekov Svetového pohára. V prevádzke bola až do katastrofickej víchrice, ktorá spustošila Vysoké Tatry v novembri 2004. Neskôr vyvíjal veľké úsilie o vybudovanie novej sánkarskej dráhy, ale neuspel. V Starom Smokovci sa podarilo vybudovať aspoň štartovací trenažér, ktorý otvorili v roku 2005.

Slovenský olympijský výbor (SOV, od decembra 2018 už SOŠV) mu v roku 2002 udelil Bronzové kruhy SOV, v roku 2008 dostal Strieborné kruhy SOV, v roku 2013 Zlatý odznak SOV a na 49. valnom zhromaždení SOV v apríli 2016 ho prijali za čestného člena SOV. Bolo to ocenenie jeho mimoriadnych služieb pre olympijské hnutie a slovenský šport.

Zdroj: TASR