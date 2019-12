19. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pred 47 rokmi sa z Mesiaca vrátila posledná loď programu Apollo

Pranostika na dnes znie: "Mrazy, keď v decembri ochabnú, znamenajú zimu zlú." Meniny oslavuje Judita. Zamračené, miestami hmla. Teploty 7 až 12 stupňov Celzia.

Západ: prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Stred: prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Východ: prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Ženské meno Judita má hebrejský pôvod a v preklade znamená „hebrejka“. Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku menej početného mena oslovujeme Juditka, Jud, Judka.

Judity, ktoré majú meniny 19. decembra, pôsobia odvážne. Rady udržiavajú kontakty so známymi a vedia ich aj šikovne využiť. Svoje správanie majú takmer vždy pod kontrolou, sú uvážlivé.

Od najútlejšieho detstva túžia po úspechu a poznatkoch. I preto sa z nich stávajú dobré študentky. Tvrdo idú za svojimi predstavami. Keď si niečo vezmú do hlavy, urobia všetko, aby to aj zrealizovali. Väčšinou si vyberú zamestnanie, v ktorom môžu viesť tím ľudí.

Priateľkám sa Juditky zdôverujú málo. V dospelosti nepodľahnú ľahko citovým vzplanutiam.

V podstate majú skvelé zdravie, mali by sa však vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a potravinám, z ktorých sa priveľmi priberá.

Stalo sa doma

1918 – V Československej republike (ČSR) prijali zákon o osemhodinovom pracovnom čase.

2013 – Hedviga Žáková – Malinová prijala maďarské občianstvo, zložila v Györi občiansku prísahu a v januári 2014 sa spolu s rodinou odsťahovala do tohto severomaďarské­ho mesta.

Stalo sa vo svete

1854 – Allen Wilson z amerického Connecticutu dostal patent na zdokonalený šijací stroj.

1946 – V Hanoji sa začal ozbrojený konflikt medzi Viet Minh (bolo to oslobodenecké ľavicové hnutie na území Vietnamu vedené Ho Či Minom) a francúzskou okupačnou armádou, ktorý sa skončil až ženevskými dohodami z júla 1954.

1950 – Severoatlantická aliancia (NATO) oznámila, že do čela pripravovaných európskych ozbrojených síl vymenovala amerického generála Dwighta Eisenhowera.

1958 – Američanom sa podarilo dopraviť na obežnú dráhu Zeme prvý telekomunikačný satelit Score.

1972 – Návratom kozmickej lode Apollo-17 sa skončil americký program vysielania ľudí na Mesiac.

1998 – Snemovňa reprezentantov USA rozhodla o vine 42. amerického prezidenta Billa Clintona, ktorý v januári 1998 klamal a poprel sexuálny styk so stážistkou Monikou Lewinskou.

2005 – Po viac ako 30 rokoch, po desaťročiach krviprelievania bol inaugurovaný nový afganský parlament.

2012 – Ruská kozmická loď Sojuz odštartovala na misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Dcéra bývalého juhokórejského vojenského diktátora (Pak Čong hui) Pak Kun-hje tesne porazila v prezidentských voľbách Mun Če-ina. Do úradu nastúpila 25. februára 2013 a stala sa prvou ženou v juhokórejskom prezidentskom úrade. Juhokórejský parlament 9. decembra 2016 oficiálne súhlasil s tým, aby bola zbavená funkcie hlavy štátu, jej právomoci okamžite prebral premiér Hwang Kjo-an. Kórejský ústavný súd 10. marca 2017 potvrdil rozhodnutie poslancov a Pak Kun-hje definitívne skončila ako prezidentka.

2013 – Vyše 80 ľudí utrpelo zranenia pri zrútení časti stropu v londýnskom divadle Apollo v Spojenom kráľovstve. V čase predstavenia bolo v divadle okolo 700 ľudí.

2016 – Vodič nákladného auta vošiel na preplnené vianočné trhy na západe Berlína, pričom usmrtil 12 osôb a okolo 50 zranil. K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).

Skladba dňa

1967 – Narodil sa Klaus Eichstadt, gitarista americkej rockovej skupiny Ugly Kid Joe. Táto formácia začínala ako dvojica v kalifornskom Isla Vista v roku 1989. V roku 1991 sa kapela sformovala na päťčlennú a v septembri 1992 vydali debutový album American's Least Wanted. V auguste 1993 bodoval v hitparádach hit Cat's In The Cradle. V júni 1995 vydali druhý album Menace To Sobriety a v júli 1996 aj tretí Motel California. V roku 1997 sa rozišli. V roku 1998 vyšla hitová kompilácia The Very Best Of Ugly Kid Joe. V roku 2010 sa vrátili na koncertné pódiá. V júni 2012 vydali EP Stairway To Hell a v septembri 2015 štvrtý album Uglier Than They Used Ta Be.

