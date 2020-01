21. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pred 75 rokmi vypálili nacisti obce Kľak a Ostrý Grúň

Pranostika na dnes znie: "Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta." Meniny oslavuje Vincent. Slnečno, miestami hmla. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.

Zdroj: TASR

Západ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –1 až –4 a najvyššie denné 3 až 6 stupňov C.

Stred: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –2 až –7 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C.

Východ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –2 až –6 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C.

Meniny má Vincent

Mužské meno Vincent má latinský pôvod a v preklade znamená „víťaziaci, premáhajúci“. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Vincko, Vinco.

Vincentovia, ktorí majú meniny 21. januára, sú nenápadní, predvídaví ľudia s obdivuhodnou schopnosťou „premeniť vodu na víno“, čo aj svätý Vincent, ochranca vinohradníkov, urobil. Vedia šikovne dosiahnuť, aby iní zmenili názor.

Mnohí z nich vedú utajený život intelektuála. Realizujú sa v práci, ktorá si vyžaduje aktívny prístup a vysokú inteligenciu. Hlboko v sebe skrývajú vášnivé vzplanutia, prejavia ich len málokedy.

Ich rastlinným totemom je cyprus, melancholický strom. Radi popoháňajú iných, ale aj seba. Napriek nie vždy príkladnej životospráve majú väčšinou pevné zdravie. Nezaškodí im však z času na čas zvýšiť príjem vitamínov.

Stalo sa doma

1945 – Nacistické jednotky (Edelweiss a Heimatschutz) a príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (HG) vypálili obce Kľak (zahynulo 84 civilistov) a Ostrý Grúň (zahynulo 64 civilistov).

2006 – Demokratická strana (DS) sa stala súčasťou Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) a nový politický subjekt dostal názov SDKÚ-DS.

2015 – Akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková získala bronzovú medailu v slopestyle na majstrovstvách sveta v Kreischbergu.

– Snoubordistka Klaudia Medlová získala na majstrovstvách sveta v Kreischbergu bronzovú medailu v disciplíne slopestyle a dosiahla životný úspech.

Stalo sa vo svete

1643 – Holandský moreplavec Abel Tasman objavil ostrov Tonga v Tichom oceáne.

1677 – V Bostone vyšla prvá americká lekárska publikácia, pričom išlo o pamflet o pravých kiahňach.

1862 – Založili nemeckú automobilku Opel. Jej zakladateľom bol Adam Opel.

1899 – Nemecká automobilka Opel vyrobila prvý automobil.

1911 – V Monaku sa uskutočnili prvé automobilové preteky Rally Monte Carlo.

1919 – V Dubline sa zišiel „neoficiálny parlament“ zložený z 25 poslancov írskej nacionalistickej strany Sinn Féin, ktorí odmietli zasadnúť v britskej dolnej snemovni.

1936 – Po svojom zosnulom otcovi Jurajovi V. nastúpil na britský kráľovský trón Eduard VIII., ktorý pre sobáš s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou abdikoval 11. decembra 1936.

1954 – V USA spustili na vodu prvú ponorku na jadrový pohon Nautilus (dĺžka 98 metrov a šírka 8,5 metra), ktorá ako prvá na svete podplávala pod ľadovou pokrývkou severný pól.

1976 – Dve supermoderné nadzvukové lietadlá Concord súbežne vzlietli v Londýne a v Paríži v rámci leteckej prevádzky pre cestujúcich na zaoceánskych linkách.

1977 – Demokrat, 39. prezident USA (1977–1981) Jimmy Carter vyhlásil všeobecnú amnestiu pre všetkých Američanov, ktorí opustili USA, aby nemuseli ísť do vojny vo Vietname a odsúdili ich za to.

1987 – Americkú spevácku divu Arethu Franklinovú uviedli do Rokenrolovej siene slávy.

1997 – Spoločnú česko-nemeckú deklaráciu o vyrovnaní sa s minulosťou (1938–1945) a podobe budúcich vzájomných vzťahov Českej republiky (ČR) a Spolkovej republiky Nemecko (SRN) podpísali český premiér Václav Klaus a nemecký spolkový kancelár Helmut Kohl.

1998 – Pápež Ján Pavol II. odcestoval na historickú návštevu komunistickej Kuby. Išlo o prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi v komunistickej Kube v dejinách.

2000 – Sedem rokov po rozsiahlych útokoch mafie v talianskych mestách Ríme, Florencii a Miláne odsúdili bossa bossov, jedného z najznámejších talianskych mafiánov Salvatore „Toto“ Riinu na doživotné väzenie.

2012 – Zverejnené oficiálne výsledky parlamentných volieb v Egypte potvrdili drvivé víťazstvo islamských strán. Najväčší úspech zaznamenala islamistická strana Moslimské bratstvo, ktorá získala 38 percent a na druhom mieste skončila radikálna islamská Strana svetla (Hizb an-Núr) s 29 percentami.

2019 – Vo včasných ranných hodinách SEČ nastalo posledné úplné zatmenie Mesiaca v tomto desaťročí. Mesiac začal vstupovať do tieňa Zeme ráno okolo 04.30 h. Celý sa doň ponoril o 05.41 h. Fáza úplného zatmenia trvala hodinu a dve minúty.

Skladba dňa

1976 – Narodila sa Emma Bunton (rodená Emma Lee Bunton), Finchley, Londýn, UK, členka anglickej dievčenskej popovej skupiny Spice Girls, patrila jej prezývka Baby Spice. Skupina vznikla na podnet producenta Boba Herberta a jeho syna Chrisa a mali byť akýmsi klonom chlapčenskej skupiny New Kids On The Block. Na základe inzerátu dostali viac ako 600 žiadostí, 300 dievčat pozvali od 4. marca 1994 na kasting do tanečného štúdia na londýnskej Oxford Street.

Jeho výsledkom bol výber pätice korenených dievčat – Melanie Brown (Mel B), Emma Bunton, Geri Halliwell, Victoria Adams (Beckham) a Melanie Chisholm (Mel C). Boli britským fenoménom 90. rokov. Už ich prvý singel Wannabe z roku 1996 im priniesol celosvetový úspech. V roku 1996 vydali aj prvý album Spice, na ktorom boli hity Wannabe a Mama. V novembri 1997 vydali druhý Forever. Oba sa dostali na prvé miesto. V roku 1998 odišla zo skupiny Geri Halliwell, v novembri 2000 vydali tretí album Forever, rok nato sa skupina rozišla. V singlovej hitparáde mali jedenásť piesní, deväť z nich sa dostalo na prvé miesto.

Emma Bunton počas sólového účinkovania vydala štyri albumy, prvý A Girl Like You vyšiel v apríli 2001, druhý Free Me vo februári 2004, tretí Life In Mono v decembri 2006 a štvrtý My Happy Place v apríli 2019. Najväčší úspech si získal hneď ten prvý A Girl Like You. V singlovom TOP 40 rebríčku mala deväť piesní, najúspešnejšou bola What Took You So Long?, ktorá sa v apríli 2001 dostala na prvé miesto. V júni 2007 sa zišli v pôvodnej zostave, v novembri 2007 vydali kompiláciu Greatest Hits a od decembra 2007 absolvovali svetové turné.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

