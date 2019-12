27. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: V piatok teploty do 5 stupňov, oslavuje Filoména

Pranostika na dnes znie: "Sivý svätý Ján veští dobrý rok." Meniny oslavuje Filoména. Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia.

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 2 až –1 a najvyššie denné teploty 2 až 5 stupňov C.

Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 1 až –4 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne C.

Východ: prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 1 až –3 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne C.

Meniny má Filoména

Ženské meno Filoména má grécky pôvod a v preklade znamená „milovaná“. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku takmer nestretávame. Ak predsa, potom ich oslovujeme Filka, Filuška.

Filomény, ktoré majú meniny 27. decembra, sú obdarené výraznou aktívnosťou a rýchlymi reakciami. Ženy s týmto menom stoja oboma nohami na zemi. Sú aj poriadne tvrdohlavé, svojrázne a nezastavia sa, ak sa im niečo nepodarí. Majú síce dobrú intuíciu, ale nie veľmi jej dôverujú. Radšej kráčajú po chodníčkoch, ktoré poznajú zo skúseností.

Filomény sú dokonale spokojné v kruhu svojej rodiny. Bývajú zručnými a šetrnými gazdinkami. Svojich známych a priateľov si obozretne vyberajú. Keďže v povahe majú aj kus dravosti, ľahko sa im môže stať úraz. Mali by si preto dávať pozor na zlomeniny. Bývajú citlivé na vírusové ochorenia.

Stalo sa doma

1566 – Narodil sa vo Vroclave renesančný humanista, lekár a anatóm slovenského pôvodu JÁN JESSENIUS, ktorý v Prahe uskutočnil prvú verejnú pitvu ľudského tela a bol osobným lekárom cisára Rudolfa II. a aj jeho nasledovníka a brata Mateja II. Bol však aj jedným z vedúcich predstaviteľov českého protihabsburgského odboja, a preto ho po porážke českých stavov v bitke na Bielej Hore uväznili a odsúdili na trest smrti. Zomrel (bol popravený na pražskom Staromestskom námestí) 21.6.1621.

1639 – Narodil sa v Bijacovciach jezuita a misionár JÁN SIMONIDES, vyhlásený v roku 1950 za blahoslaveného. Umučili ho 31.10.1674.

1741 – Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ a dirigent ANTON ZIMMERMANN. Zomrel 16.10.1781.

1786 – Cisár Jozef II. vydal dekrét o pestovaní materinských jazykov.

1817 – Narodil sa vo Východnej náboženský spisovateľ ĽUDOVÍT MILOSLAV HROBOŇ, spoluzakladateľ prvého celonárodného spolku Slovákov Tatrín a spoluzakladateľ a člen výboru Matice slovenskej. Zomrel 13.2.1880.

1820 – Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ SAMUEL TEŠEDÍK. Narodil sa 20.4.1742.

1904 – Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik LADISLAV NOVOMESKÝ, ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom ilegálneho vedenia KSS, pripravoval SNP a bol podpredsedom SNR. Po vojne pôsobil ako povereník školstva, ale v roku 1951 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a uväznili. Vo väzení strávil päť rokov a v roku 1963 bol rehabilitovaný. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel 4.9.1976.

Stalo sa vo svete

1806 – Osmanská ríša vyhlásila vojnu Rusku, ktorá sa skončila 28.5.1812 víťaz­stvom Ruska.

1939 – Zemetrasenie vo východnej Anatólii (Turecko) si vyžiadalo vyše 20.000 ľudských životov.

1945 – Vstúpila do platnosti zmluva o Medzinárodnom menovom fonde (MMF), ktorú na konferencii v júli 1944 schválilo 45 krajín.

1949 – V holandskom Amsterdame podpísali dokument, podľa ktorého sa Indonézia stala nezávislou v rámci holandsko-indonézskej únie.

1960 – Francúzi na Sahare uskutočnili tretí atómový pokusný výbuch.

1978 – Tri roky po smrti diktátora Francisca Franca ratifikoval španielsky kráľ Juan Carlos I. prvú demokratickú ústavu krajiny.

1985 – Skupiny teroristov napadli cestujúcich izraelskej leteckej spoločnosti El Al na letiskách v rakúskej Viedni a talianskom Ríme, o život prišlo 18 ľudí a 110 ďalších osôb utrpelo zranenia.

1997 – V prísne stráženom väzenskom komplexe Maze neďaleko severoírskeho Belfastu bol zavraždený vodca Ulsterského dobrovoľníckeho zboru Billy Wright.

2008 – V dôsledku výbuchu bombovej nálože v irackom Bagdade zahynulo 22 ľudí a 54 bolo zranených.

Skladba dňa

1944 – Narodil sa Mick Jones (rodený Michael Leslie Jones), Portsmouth, Hampshire, UK, gitarista americkej skupiny Foreigner. Túto rockovú formáciu založil práve gitarista Mick Jones vo februári 1976 v New Yorku. V marci 1977 vydali prvú LP platňu s názvom Foreigner. Mesiac nato mali v hitparáde prvú skladbu Feels Like The First Time. Ich najväčším hitom bola pieseň I Want To Know What Love Is, ktorá sa v januári 1985 dostala až na prvé miesto hitparády.

V americkom rebríčku mali 16 skladieb, hitmi boli aj piesne Feels Like the First Time, Cold as Ice, Hot Blooded, Double Vision, Urgent a Eaiting for a Girl Like You. Vydali deväť štúdiových albumov, deviaty s názvom Can't Slow Down vyšiel v októbri 2009. K diskografii patrí aj viac ako dve desiatky live a kompilačných albumov. Na svojom konte majú viac ako 50 miliónov predaných výliskov.

