11. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: V sobotu s teplotami -1 až 4 stupne, na severe snehové prehánky

Pranostika na dnes znie: "Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať." Meniny oslavuje Malvína. Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty -1 až 4 stupne Celzia.

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné –1 až 3 stupne C.

Východ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné –1 až 3 stupne C.

Meniny má Malvína

Ženské krstné meno Malvína má germánsky pôvod a v preklade znamená „priateľka práva“, „spravodlivá“. Malvíny, ktoré oslovujeme Malvínka, Malka, majú meniny 11. januára. Na Slovensku toto meno nie je časté.

Vystupovanie Malvíniek je odmalička sebaisté. Sú veľmi citlivé, niekedy až impulzívne. Ťažko nachádzajú rovnováhu a veľakrát veci nadsadzujú, len aby zapôsobili na okolie. Priťahuje ich dramatické umenie.

Malvíny sú spoločensky zamerané ženy a dokonalé hostiteľky. Majú výnimočnú schopnosť prispôsobiť sa, cítia sa dobre takmer všade. Zdravie týchto žien je uspokojivé, ale ak majú nevyváženú životosprávu, riskujú, že priberú. Malvíny by si mali dopriať dostatok spánku.

Stalo sa doma

1919 – Rozhodnutím vlády Československej republiky (ČSR) sa na Slovensku utvorila Hospodárska rada.

1999 – Vo vchode panelového domu v Bratislave našli zastreleného bývalého generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ministra hospodárstva a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za HZDS Jána Duckého.

Stalo sa vo svete

1569 – Uskutočnilo sa prvé žrebovanie anglickej lotérie.

1787 – William Herschel objavil mesiace Titania a Oberon planéty Urán.

1866 – Britská loď London stroskotala počas plavby do Austrálie. Zahynulo približne 231 ľudí.

1922 – Léonard Thomson (14) bol prvým diabetickým pacientom, ktorému v General Hospital v kanadskom Toronte podali inzulín.

1935 – Americká pilotka Amelia Earhartová ako prvá žena uskutočnila samostatný transpacifický let.

1946 – Albánske ústavodarné národné zhromaždenie zrušilo monarchiu a vyhlásilo Albánsku ľudovú republiku.

1962 – V Andách zasypala lavína šesť dedín spolu s ich 3000 obyvateľmi.

1974 – Sue Rosenkowitzovej sa v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR) narodili prvé šestorčatá, ktoré všetky prežili.

1977 – Francúzsko prepustilo Abu Daouda, Palestínčana podozrivého z teroristického útoku na izraelských športovcov na OH 1972 v Mníchove.

1994 – Vláda Írska oznámila, že odvolá zákaz vysielania vzťahujúci sa na predstaviteľov IRA, Sinn Fein a ďalších polovojenských skupín na oboch stranách írskej hranice.

1996 – Uskutočnil sa štart misie STS-72 raketoplánu Endeavour.

2002 – Na americkú základňu Guantánamo dorazili prví zajatci hnutia Taliban a al-Káidy.

2005 – Spoločnosť Apple predstavila miniatúrny počítač Mac mini.

2007 – Vietnam sa stal 150. členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

2009 – Trajekt s približne 250 pasažiermi a 17 členmi posádky sa potopil v rozbúrených vodách na východe Indonézie.

2013 – Francúzska armáda začala päťmesačnú intervenciu v Mali voči militantnej islamistickej organizácii Ansár ad-Dín.

2015 – Švajčiarsky tenista Roger Federer dosiahol ďalší významný míľnik vo svojej kariére, keď zaznamenal 1000. triumf vo dvojhre. Stalo sa tak na turnaji ATP v Brisbane (Austrália), kde si vo finále poradil s Kanaďanom Milosom Raonicom 6:4, 6:7(2), 6:4.

Konzervatívna politička Kolinda Grabarová-Kitarovičová z Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ) tesne zvíťazila v prezidentských voľbách v Chorvátsku nad vtedajšou hlavou štátu Ivom Josipovičom a stala sa prvou ženou v prezidentskej funkcii odkedy krajina získala v roku 1991 nezávislosť.

2016 – Argentínčan Lionel Messi z FC Barcelona sa stal piatykrát držiteľom Zlatej lopty FIFA určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2015.

Skladba dňa

1971 – Narodil sa Tom Rowlands, Londýn, UK, člen anglickej formácie Chemical Brothers. Táto dvojčlenná zostava (druhým členom je Ed Simons), ktorá sa venuje elektronickej hudbe, vznikla v Manchestri v roku 1989. Prvý singel vydali v októbri 1992. Úspech im priniesol už ich prvý album Exit Planet Dust, vydaný v auguste 1995. Vysoko hodnotený bol aj ich druhý album Dig Your Own Hole z apríla 2007.

Vydali deväť štúdiových albumov, najnovší No Geography vyšiel v apríli 2019. Šesť z nich sa dostalo na prvé miesto rebríčka. V septembri 2008 vyšla kompilácia Brotherhood, v máji 2010 ďalšia pod názvom The Chemical Brothers. V bratislavskom Národnom tenisovom centre vystúpili na koncerte 26. novembra 2007. Na svojom konte majú štyri ceny Grammy. Tom Rowlands vydal v roku 2013 sólovú platňu Nothing But Pleasure.

