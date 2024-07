12. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Reakcia úradu ich ŠOKOVALA: Veronika a Zoltan upratali ulicu, dostali POKUTU Sympatická dvojica sa rozhodla, že si vyhrnie rukávy a uprace neporiadok na ulici. Krok, ktorý prišiel od úradov, však nečakali.

Britskými médiami pred niekoľkými dňami preletela šokujúca správa. Veronika Mike a Zoltan Pinter žijú v anglickom meste Stoke-on-Trent.

Vyčistil odpad

Rozhodli sa, že vyčistia ulice mesta. Ako sami vravia, niekoľkokrát totiž videli potkany pobehujúce pomedzi odpadky Mladá žena vraví, že na stojisko kontajnerov roky vyhadzovali odpad ľudia z dvoch priľahlých ulíc. Nakoľko smetné nádoby nestačili, „bordel“ sa váľal po ulici.

Zoltán sa na to už nemohol viac pozerať. Zobral vlastnú kartónovú škatuľu a odpad pozbieral. Všetko potom vložil do kontajnera, no niekto škatuľu vybral a hodil na zem.

Dostali pokutu

Čo čert nechcel, na škatuli bolo Zoltánove meno a adresa. Žena spomína, že okolo smetnej nádoby prechádzala pracovníčka Útvaru environmentálnej kriminality. Na zemi už opäť ležalo množstvo odpadu. Jediný dôkaz, ktorý našla, bola škatuľa s údajmi suseda, ktorý chcel len pomôcť. Rozhodla sa konať a o niekoľko dní dvojici prišla nepríjemná pošta.

Úrady im oznámili, že pre každého z nich vyrubili pokutu vo výške 600 libier.

Dokopy tak majú zaplatiť 1 200 libier (vyše 1 400 eur). Dôvodom vraj bolo nezákonné nakladanie s odpadmi.

So sťažnosťou neuspeli

Pár založil zbierku, kde o celom prípade informoval. Dvojica sa sťažovala. Snažila sa vysvetliť, že Zoltánovi odpad nepatrí. Naopak, on bol ten, kto ho upratal. Bez úspechu. Úrad odpísal, že škatuľa preukázateľne patrí im a pokute sa nevyhnú. Pýtali sa aj, prečo dostala pokutu aj Veronika, keď na krabici bolo len meno Zoltána. Odpoveď bola, že číslo domu patrí obom, tak pokutu musí zaplatiť každý z nich.

„„Vtipné“ na tom je, že v inej krajine, kam zvyčajne chodíme na dovolenku, obetujeme vlastný čas. Sme dobrovoľníkmi v miestnom dobrovoľnom upratovacom tíme a zbierame odpadky na ulici, snažíme sa udržiavať naše prostredie čisté,“ krúti hlavou Veronika.

Kým Zoltán už zaplatil plnú sumu, Veronika sa rozhodla pokutu uhradiť v 100-librových splátkach. Medzičasom ľudia v zbierke prispeli sumou, ktorá prevyšuje vyrubenú pokutu.

„Je neuveriteľné, čo ste urobili! Netušili sme, že toľko ľudí nám prejaví podporu. Ste hviezdy,“ dodala Veronika.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk