11. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Toto NIE JE vtip! New York predstavil "revolučnú" zbraň v boji s odpadom: Obyčajné SMETIAKY Mala to byť veľká sláva a revolúcia. Celý svet sa teraz smeje, že New York objavil Ameriku.

Ulice New Yorku boli dlhé roky zaplavené kopami odpadkov. Mesto sa s týmto problémom rozhodlo bojovať. Pred niekoľkými dňami jeho starosta Eric Adams zvolal tlačovú konferenciu a desiatky novinárov nedočkavo čakali, čo predstaví. Budú to robotické smetiarske autá alebo niečo iné, no podobne revolučné, čo navždy zmení život každého Newyorčana?

U nás bežné, pre New York revolúcia

Všetkým však padla sánka, keď sa 63-ročný Adams v čiernych nohaviciach a bielej košeli objavil a pred sebou tlačil obyčajný plastový smetiak.

Keď konečne dorazil k rečníckemu pultu, zobral do rúk vrece odpadu a pompézne ho vhodil do smetnej nádoby.

Priestorom sa rozoznel búrlivý potlesk.

Ako píše iDnes.cz, mohlo by sa zdať, že ide o scénu zo sitcomu. Opak je pravdou. Už pred rokom počas leta médiami obleteli zábery veľkých kôp odpadu, ktoré špinili ulice veľkomesta. Zápach, choroby a obrovská populácia potkanov začali desiť obyvateľov aj úrady.

Adams preto vydal nariadenie, ktoré hovorilo, že veľké podniky musia povinne umiestňovať svoj odpad do smetiakov. Neskôr sa nariadenie rozšírilo aj na reštaurácie a predajne potravín. „Veľké mestá po celom svete dávajú po desaťročia svoj odpad do košov na kolieskach alebo do iných kontajnerov, ale mesto New York to jednoducho nerobilo,“ povedala členka miestnej administratívy Jessica Tischová.

Povinné pre všetkých

Na pondelňajšej tlačovej konferencii oznámili, že plastové smetiaky budú povinné aj pre všetky obytné budovy. Ich majitelia musia obyvateľom do 12. novembra zabezpečiť dostatočné množstvo smetných nádob. Nastal tak koniec nakopených vriec s odpadkami na uliciach osemmiliónové­ho mesta.

„Dnes odhadzujeme ešte viac čiernych vriec na smetisko dejín a robíme ďalší krok vpred v našej ‚Smetiakovej revolúcii‘,“ cituje slová primátora web mesta New York.

Oficiálne smetné nádoby

Radnica si od nariadenia sľubuje, že do konca roka bude v nových oficiálnych smetných nádobách končiť 70 percent všetkého odpadu vyprodukovaného v meste. Nádoby boli špeciálne navrhnuté pre jestvujúce zberné autá.

Za každý smetiak sa bude platiť ročný poplatok približne 50 dolárov a dodávané budú v rôznych veľkostiach podľa potreby. Navyše sa myslelo aj na triedený odpad. V budúcom roku dokonca plánujú v uliciach rozmiestniť aj veľkokapacitné kontajnery.

Najviac odpadu na svete

Spojené štáty sú v súčasnosti najväčším svetovým producentom odpadu. Predbehli dokonca aj Čínu. Veľká časť odpadu končí vo vreciach vyhodených na chodníky, kde ich zberajú pracovníci mestských služieb.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk