Dnes o 15:06 Zo zahraničia Regály v supermarketoch v Británii sú PRÁZDNE! Dodávatelia sú na pokraji KOLAPSU Karanténa sa už týka státisícov ľudí, čo zvyšuje riziko nedostatku palív a potravín v obchodoch.

Zdroj: TASR/AP

Britský minister pre podnikanie Kwasi Kwarteng vyjadril znepokojenie z takzvanej „pingdémie,“ ktorá momentálne hýbe krajinou. Tá súvisí s upozorneniami trasovacej aplikácie Národnej zdravotnej služby NHS o povinnej karanténe.

Na pokraji kolapsu

Aplikácia poslala do karantény podľa najnovších údajov v týždni končiacom 14. júlom v Anglicku a Walese takmer 619-tisíc ľudí, čím došlo k výraznému narušeniu dodávateľských reťazcov. Nedostatok pracovníkov hlásia aj pohostinstvá, sektor výroby a médiá. Mnoho ľudí si preto aplikáciu radšej vymazalo z telefónu.

Podľa britskej asociácie zastupujúcej mäsospracujúci priemysel sú dodávateľské siete „na pokraji kolapsu“. Ako jej predstavitelia uviedli, v dôsledku stále väčšieho počtu ľudí v izolácií po upozornení trasovacou aplikáciou chýbajú firmám a obchodom zamestnanci.

Prázdne regály

Titulné strany britských novín sú plné záberov prázdnych supermarketových regálov. Potraviny sú však v Londýne bežne dostupné, konštatovali redaktori agentúry Reuters s tým, že niektoré obchody nemajú balenú vodu či iné nealkoholické nápoje, ako aj šaláty a mäsové výrobky.

„Táto situácia nás skutočne znepokojuje,“ povedal Kwarteng v reakcii na otázky v súvislosti s prázdnymi regálmi v niektorých supermarketoch. Dodal však, že situáciu monitorujú. Výraz „pingdémia“ je odvodený od zvukového upozornenia trasovacej aplikácie o kontakte s nakazenou osobou a z toho vyplývajúcej 10-dňovej izolácie.

Zatvorené prevádzky

Ssieť Sainsbury's u­viedla, že jej zákazníci by mali dostať všetko, čo potrebujú, i keď možno nie každú značku, na ktorú sú zvyknutí. Sieť supermarketov Iceland už zatvorila niektoré prevádzky pre nedostatok zamestnancov. Ropná spoločnosť British Petroleum (BP) tiež zatvorila niektoré svoje čerpacie stanice z dôvodu výpadkov v dodávkach paliva spôsobených nedostatkom vodičov cisterien.

Andrew Opie z Britského konzorcia maloobchodu (BRC) v tejto súvislosti vyzval vládu na okamžité kroky. „Zamestnanci a dodávatelia do maloobchodných sietí, ktorí v tejto pandémii zohrali kľúčovú úlohu, by mali mať možnosť pracovať, ak sa preukážu očkovaním alebo negatívnym testom na COVID-19. Ľudia by tak mali možnosť si nakúpiť,“ povedal Opie.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR