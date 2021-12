Reklama na Slovensko v podaní bystrického dua: V piesni spája tradície aj krásy jazyka, VIDEO

Banskobystrické duo Martin „MGbility“ Gilian a Kranét prichádzajú po skladbách “Groove Up” a “1997” s ďalším singlom. Jeho cieľom je predstaviť svetu slovenské tradície, ale i rozveseliť poslucháčov a divákov.

Welcome to Slovakia – to je názov nahrávky, ktorá vznikla v posledných týždňoch aj vďaka spolupráci s Jozefom Pantlíkom (Josh Part) a Vladimírom Homolom.