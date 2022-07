Zdroj: TASR/Martin Baumann Rekordné horúčavy zasiahnu Európu. Bude až +40 °C. Kedy dorazia TRÓPY na Slovensko? Náš kontinent čaká ďalšia vlna extrémne horúceho počasia. V západnej Európe sa teploty už dostávajú nad +40 °C a horúčavy v nasledujúcich dňoch prepíšu rekordy. 17. júl 2022 Správy

17. júl 2022 Správy Rekordné horúčavy zasiahnu Európu. Bude až +40 °C. Kedy dorazia TRÓPY na Slovensko? Náš kontinent čaká ďalšia vlna extrémne horúceho počasia. V západnej Európe sa teploty už dostávajú nad +40 °C a horúčavy v nasledujúcich dňoch prepíšu rekordy.

Európa už niekoľko dní bojuje s extrémne vysokými teplotami, ktoré atakujú historické teplotné rekordy. Vlna horúčav sa v priebehu nadchádzajúcich dní bude šíriť ďalšími štátmi Európu a neminie ani Slovensko, kde sa horúce počasie očakáva od pondelka, informuje iMeteo.sk.

Anglicko vydalo prvýkrát v histórii červenú výstrahu

Vlna horúčav sa z Pyrenejského polostrova počas nadchádzajúceho víkendu dostane do Francúzska a následne cez Lamanšský prieliv nad Britské ostrovy. Už na nedeľu platia v Anglicku výstrahy oranžového stupňa pred horúčavami.

V pondelok a v utorok sú dokonca v platnosti červené výstrahy, čo sa ešte nikdy v histórii nestalo. Ide tak o prvé vydanie červenej výstrahy, teda výstrahy najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami britskými meteorológmi z Met Office a majú preto dôvod.

Teploty vo veľkej časti Anglicka vystúpia v pondelok a v utorok vysoko cez hranicu +35 °C. Meteorológovia dokonca dávajú až 80% šancu, že teplota pokorí absolútny teplotný rekord krajiny, ktorý má hodnotu +38,7 °C a dokonca je 50% pravdepodobnosť, že teploty pokoria hranicu až +40 °C.

Horúčavy opäť zasiahnu aj Slovensko

Vlna horúčav sa postupne doženie aj na naše územie. Po pomerne príjemnom víkende začnú teploty stúpať už v pondelok. Teploty sa na našom území dostanú postupne až k +33 °C.

Horúčavy budú na Slovensku akcelerovať v priebehu stredy, kedy teploty na mnohých miestach nášho územia prekonajú hranicu +30 °C a v najteplejších oblastiach nášho územia sa teploty môžu dostať dokonca až nad hranicu +35 °C.

„Vlna horúčav by sa mala na našom území udržať do budúceho víkendu. Až potom by sa malo postupne ochladiť,“ dodáva iMeteo.sk.

