23. február 2022 Politika Remišová chce záruky, že sa začne pracovať na protikorupčných zákonoch „Nemôže byť situácia, že po dvoch rokoch vo vláde sa z týchto opatrení, ktoré sú na prvých stránkach programového vyhlásenia vlády, zrealizovalo nula,“ povedala Remišová.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) bude súhlasiť s dodatkom koaličnej zmluvy, ak dostane záruky, že sa začne pracovať na kľúčových protikorupčných zákonoch.

Zaviazať sa k tomu má Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. K tomu, či sa Juraj Šeliga (Za ľudí) vráti na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR, sa Remišová pred rokovaním vlády vyjadriť nechcela.

Balík protikorupčných opatrení

Dodatok koaličnej zmluvy má upraviť vzťahy v koalícii po prestupe ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí do SaS. Koalícia sa podľa Remišovej v súvislosti s dodatkom dohodla na štyroch legislatívnych návrhoch. Ide o preukazovanie pôvodu majetku, reformu prokuratúry z programového vyhlásenia vlády, úpravu paragrafu 363 a hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov.

Rezort spravodlivosti sa má podľa vicepremiérky zaviazať k tomu, aby návrhy zákonov predložil koaličným partnerom a do medzirezortného pripomienkového konania.

Keď Za ľudí vstupovalo do koalície, chcelo rezort spravodlivosti preto, lebo má vo svojom portfóliu balík protikorupčných opatrení, priblížila Remišová. „Nemôže byť situácia, že po dvoch rokoch vo vláde sa z týchto opatrení, ktoré sú na prvých stránkach programového vyhlásenia vlády, zrealizovalo nula,“ povedala Remišová s tým, že to je podmienkou na ich rokovania so stranou SaS.

V súvislosti s obsadením postu podpredsedu NR SR, ktorý patrí strane Za ľudí, Remišová tvrdí, že ide o ich internú záležitosť. „Ak to bude potrebné, budeme to komunikovať,“ podotkla. Vicepremiérka nevidí problém v tom, že v parlamente namiesto štyroch podpredsedov fungujú traja.

