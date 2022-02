Zdroj: TASR/Pavol Zachar Remišová: Do podpory najmenej rozvinutých okresov smeruje viac peňazí ako v minulosti Ministerstvo investícií pracuje na príprave ďalších výziev, do ktorých sa môžu subjekty územnej spolupráce z NRO zapojiť. Pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov sú otvorené eurofondové výzvy. 10. február 2022 Politika

10. február 2022 Politika Remišová: Do podpory najmenej rozvinutých okresov smeruje viac peňazí ako v minulosti Ministerstvo investícií pracuje na príprave ďalších výziev, do ktorých sa môžu subjekty územnej spolupráce z NRO zapojiť. Pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov sú otvorené eurofondové výzvy.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) dalo za uplynulé dva roky vyše 39,3 milióna eur na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Je to viac ako do týchto regiónov smerovalo v rokoch 2018 a 2019. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Andrej Ďuríček.

Rozdiely medzi regiónmi

Vláda SR tento týždeň schválila predĺženie obdobia na poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Michalovce do roku 2022, vďaka čomu bude môcť dočerpať regionálny príspevok vo výške takmer 1,3 milióna eur.

„Jedným z hlavných problémov, ktorým Slovensko čelí, sú veľké a prehlbujúce sa rozdiely medzi regiónmi. Najmenej rozvinuté okresy trpia nedostatkom pracovných príležitostí a odlivom mladých ľudí, ktorí odchádzajú za vzdelaním či za prácou a už sa do svojho rodiska nevrátia. Chýba tu základná infraštruktúra ako cesty, vodovody a kanalizácia, nehovoriac už o investíciách či kvalitných pracovných miestach. Je potrebné, aby sa týmto okresom dostala adekvátna podpora a adresná pomoc. V rokoch 2020 až 2021 sme na podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásili spolu 6 výziev v celkovej sume viac ako 39 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová s tým, že z týchto výziev bolo zazmluvnených už 373 projektov.

V okrese Michalovce boli doteraz uzatvorené zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 3,2 milióna eur. Schválené projekty a aktivity podporia lokálnu ekonomiku a cestovný ruch, zvýšia tiež zamestnanosť v regióne. V rámci okresu boli najviac podporené projekty na rozvoj turizmu v rekreačnej oblasti Zemplínska šírava – budovanie cyklotrás a náučných chodníkov, revitalizácia historických pamiatok, ale tiež vznik sociálnych podnikov.

Nezamestnanosť

Priemerná nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch sa k záveru roka 2021 pohybovala na úrovni takmer 14 %, čo je skoro dvojnásobok oproti priemernej evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Okrem podpory vzniku pracovných miest a lokálnej zamestnanosti boli výzvy z dotácií MIRRI SR a z regionálneho príspevku zamerané aj na:

• podporu sociálnych služieb a zdravotníctva (rekonštrukcia zariadení pre seniorov a centier zdravotníckej starostlivosti, nákup vybavenia pre tieto centrá, kreatívne dielne…),

• vzdelávanie a školstvo (rekonštrukcia budov a vybavenie učební, rozšírenie kapacít jedální, oprava vykurovania…),

• podpora malých a stredných podnikov (nákup technológií pre podnikateľov, poľnohospodárskej techniky…),

• cestovný ruch (zriadenie turistických a informačných centier, atrakcie pre turistov…),

• infraštruktúry (rekonštrukcia ciest a chodníkov, oddychové zóny…),

• projekty na zlepšenie životného prostredia (zlepšenie energetickej efektívnosti budov).

Podporu získali obce, obecné podniky, sociálne podniky, neziskové organizácie, ale aj súkromné podnikateľské subjekty.

Cesty a chodníky

Ministerstvu investícií a regionálneho rozvoja sa v závere roka roku 2021 podarilo navýšiť pôvodnú alokáciu výzvy pre NRO na rekonštrukciu ciest a chodníkov v sume 4,9 mil. eur o ďalších 12 miliónov eur vďaka dohode s ministerstvom financií.

„Pre obce je to veľmi dobrá správa. Stav miestnych komunikácií je totiž v stovkách obcí po celom Slovensku v žalostnom stave. Desiatky rokov sa neopravovali, nebudovali sa nové a ľudia tak musia chodiť po nebezpečných cestách a chodníkoch. Miestne komunikácie sa však nedajú financovať z eurofondov, preto prichádzame obciam na pomoc. Vôbec po prvý raz po dlhých desaťročiach majú obce možnosť získať od štátu peniaze na opravu svojich chodníkov a ciest. Problém, pred ktorým bývalé vlády zatvárali oči, my riešime. Vďaka dodatočnému navýšeniu výzvy až na takmer 17 miliónov eur môžeme podporiť 150 obcí,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Finančné prostriedky v rámci tejto výzvy boli na účet úspešných žiadateľov navyše poukázané expresne rýchlo – do 40 pracovných dní od jej uzavretia. V minulosti bola doba poskytnutia regionálneho príspevku v priemere 177 dní.

„Od nástupu do úradu sú mojou prioritou transparentnosť, rušenie zbytočnej byrokracie a zrýchlenie procesov čerpania finančných prostriedkov či už z eurofondov alebo z dotácií. Od marca 2020 sa nám podarilo zaviesť spolu 5 antibyrokra­tických balíčkov, ktoré sa týkajú riadenia eurofondov a uľahčujú život žiadateľom, prijímateľom aj poskytovateľom. Eurofondy – rovnako ako dotácie štátu a regionálne príspevky – musia slúžiť výlučne na zlepšenie kvality života ľudí a nie na to, aby končili na účtoch oligarchov,“ doplnila ministerka.

Vylepšený proces

Kľúčovou v oblasti regionálneho rozvoja bola v roku 2021 novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne MIRRI SR, vďaka ktorej sa zlepšil proces poskytovania finančných príspevkov od výzvy až po samotnú realizáciu projektu.

„V minulosti sa o pridelené štátnej podpory rozhodovalo často po straníckych a politických linkách. Vďaka novele na podporu najmenej rozvinutých okresov bude nastavený transparentný model Riadiacich výborov. Okrem ministerstva investícií, v nich majú svoje zastúpenie aj jednotlivé kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri,“ pripomenula vicepremiérka.

Novela zároveň umožňuje získať podporu aj projektom, ktoré presahujú hranice okresu – príkladom sú aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu.

Najmenej rozvinuté okresy

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa platnej legislatívy ich je aktuálne 20: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa.

Podpora pre najmenej rozvinuté okresy z dotácií a regionálneho príspevku:

2016: 1,7 milióna €

2017: 6,4 milióna €

2018: 15,4 milióna €

2019: 21,9 milióna €

2020: 17,9 milióna €

2021: 21,4 milióna €

2022: 21,9 milióna €

Zároveň sa obce z najmenej rozvinutých okresov môžu zapojiť aj do už vyhlásenej výzvy na vybudovanie multifunkčných voľnočasových športových hál, ktorá je vyhlásená do 30. 6. 2022 s alokáciou 12 miliónov eur. Ministerstvo investícií pracuje na príprave ďalších výziev, do ktorých sa môžu subjekty územnej spolupráce z NRO zapojiť. Samozrejme, aj pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov, sú otvorené eurofondové výzvy.

