22. február 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Mlčať je zlato! Kto si má dať pozor na JAZYK? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 21. do 27. februára?

Baran

Celý tento pracovný týždeň bude pre vás nepokojný, stresujúci a náročný. To má bohužiaľ aj negatívny dopad na vašu kariéru. Taktiež by ste si mali dávať zvýšený pozor na niektorých kolegov, ktorí vám neprajú a snažia sa komplikovať všetko okolo vás. V osobnom živote sa snažte byť v stredu opatrný vo všetkom čo budete hovoriť vašim partnerom. Budete totiž mrzutý a vaše neuvážené slová by mohli vyvolať hádky. A túto dusnú atmosféru by sa vám podarilo upokojiť až cez víkend.

Býk

Pracovne sa vám v tieto dni darí, preto ste právom zo sebou spokojný. Celkovo máte v zamestnaní kľudnejší a pohodový týždeň, takže máte dostatok času v pokoji popremýšľať nad tým, aký smerom chcete posúvať vašu kariérnu budúcnosť. Vo vašom súkromí, a zvlášť v oblasti lásky, očakávajte menšie turbulencie. Raz vám to doma klape a potom zasa nie. Ale nie je to nič, čo by vám malo čo i len trochu pokaziť vašu celkovo dobrú náladu a príjemný pocit zo seba samých.

Blíženci

Máte pred sebou pracovne mimoriadne úspešný celý týždeň. Robota vám ide od ruky, kariérne sa posúvate smerom nahor. No najmä vy, čo podnikáte, máte dôvod na radosť a spokojnosť, pretože dosahujete úžasné výsledky. Rovnako tak aj finančne ste veľmi spokojný. Mali by ste skúsiť „poštekliť“ šťastenu kúpou žrebu alebo podaním nejakej lotérie. V osobnom živote vám vesmír praje v oblasti lásky. A aj nastávajúci víkend bude príjemný, milý a zábavný.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk