Zdroj: Facebook.com/Veronika Remišová Remišová PORUŠILA pravidlá o uzávere chodníkov! Na výlete s rodinou ju nezastavila ani TABUĽA Zdá sa, že pani političky, ktoré by mali ísť príkladom, by si mali pred výletom po krásach Slovenska popozerať turistické stránky. Už druhá dáma si zavarila na problém. 6. november 2021 ELA Zo Slovenska

6. november 2021 ELA Zo Slovenska Remišová PORUŠILA pravidlá o uzávere chodníkov! Na výlete s rodinou ju nezastavila ani TABUĽA Zdá sa, že pani političky, ktoré by mali ísť príkladom, by si mali pred výletom po krásach Slovenska popozerať turistické stránky. Už druhá dáma si zavarila na problém.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová bude mať čo vysvetľovať. „S deťmi sme si dnešný sviatok pripomenuli aj na symbolickom cintoríne na Popradskom plese, s menami tých, ktorí láske k horám obetovali všetko,“ napísala 1. novembra na Sviatok všetkých svätých na pohľad milý a nevinný príspevok na svojom profile.

Nevinný rodinný výlet

„Pekné gesto, len si zosnulých skúste v budúcnosti pripomenúť o pár dní skôr, mimo uzávery chodníkov, do ktorých patrí aj ten k symbolickému cintorínu.“

„Zase sa ukazuje, že politik je viac ako obyčajný občan. Zákazy pre nich neplatia.“

„Ako sa dá dostať na symbolický cintorín? My sme tam narazili na tabuľu o uzávere chodníka od 1.11.“

A veru! Ľudia, ktorí jej pod spomínaný status o peknom rodinnom výlete začali písať aj takéto komentáre, majú pravdu. Upozornila na to aj TV Markíza, že Remišová sa vybrala s rodinou v prvý deň zimnej uzávery na uzavretý chodník.

Aktuálne platí od 1. novembra sezóna zimnej uzávery niektorých turistických chodníkov. Platiť má do 14. júna.

Tým, že Remišová na takýto chodník ako turistka vstúpila, porušila vyhlášku Okresného úradu v Prešove.

Pre Markízu sa vyjadrila, že na symbolický cintorín neplatí uzávera, čo ale nie je pravda. „Špeciálne si vždy dávam pozor na pravidlá, hlavne v prírode,“ povedala na svoju obhajobu Remišová. „Verte mi, ja pravidlá dodržujem do bodky,“ trvala na svojom Remišová, že žiadna uzávera nebola, ale že je platná až od 1. januára.

Paradoxne už z diaľky vidno tabuľu, okolo ktorej prejde každý a na ktorej je uvedené, že chodník je od spomínaného dátumu uzavretý.

No a nápis na nej je dokonca v štyroch jazykoch. Nepresvedčili ju ani slová redaktorky, že to tak nie je.

Druhá Tabák

Remišovej by mohla dohovoriť Romana Tabák z OĽaNO. Tabák sa do prúseru dostala po zverejnení fotografie, na ktorej sa otužuje v Studenovodskom potoku a dostala už za to 500-eurovú pokutu. Vyrubila jej ju inšpekcia za to, že sa pohybovala mimo turistický chodník.

Tabák teraz ochranári vyzývajú na spoluprácu, aby propagovala pravidlá a poslankyňa neskrýva ambície. S Remišovou, ktorú tiež prezradila fotografia na sociálnej sieti, by si teda na tému príroda a turistické pravidlá v nej mali čo povedať.