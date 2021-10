Zdroj: Facebook.com/Juraj Draxler Tabák zaplatila za kúpanie v horskom potoku: Nedomyslená zábavka ju vyšla na STOVKY eur Poslankyňa spôsobila v lete tohto roku rozruch, keď na sociálnej sieti uverejnila fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u. 28. október 2021 red . Zo Slovenska

28. október 2021 red . Zo Slovenska Tabák zaplatila za kúpanie v horskom potoku: Nedomyslená zábavka ju vyšla na STOVKY eur Poslankyňa spôsobila v lete tohto roku rozruch, keď na sociálnej sieti uverejnila fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u.

Poslankyňa Romana Tabák (OĽaNO) už pozná svoj trest za kúpanie v tatranskom horskom potoku. Podľa informácií portálu Topky.sk jej bola udelená finančná pokuta vo výške 500 eur.

Pokuta za kúpanie

Tabák takú vysokú pokutu nečakala, no vzhľadom na to, že výška možnej pokuty v prípade vážneho poškodenia životného prostredia alebo biotopov môže siahať až do výšky 3 319 eur, môže byť ešte rada.

„Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala tak vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučením a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať, ako sa správať v národnom parku,“ uviedla pre Topky.sk.

Poslankyňa spôsobila v lete tohto roku rozruch, keď na sociálnej sieti uverejnila fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u. Ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne uviedla, že miesto zle označila. „Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané,“ napísala Tabák na sociálnej sieti.

Prípadom sa následne začala na základe podnetov zaoberať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tabák si podľa vlastných slov bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa ospravedlnila a pokutu vo výške 500 eur už uhradila.

