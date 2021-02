8. február 2021 Politika Remišová: Za ľudí má "plné zuby" spôsobu riadenia vlády. O školách tu rozhoduje PÁN BOHVIEKTO!

Vicepremiérka na tlačovej konferencii priblížila, že minulý týždeň pandemická komisia určila, ktoré školy sa majú otvoriť a ktoré nie. A vznikol z toho chaos.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) by mal v spolupráci s hygienikmi a Úradom verejného zdravotníctva SR stanoviť jasné pravidlá, ktoré školy majú byť otvorené a ktoré nie.

Požaduje to vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že by to mohlo byť zadefinované v COVID automate.

Všade je len chaos

Vicepremiérka na tlačovej konferencii priblížila, že minulý týždeň pandemická komisia určila, ktoré školy sa majú otvoriť a ktoré nie. Následne o pár dní regionálne úrady verejného zdravotníctva vydali opačné rozhodnutia.

Spôsobili tým „všade chaos“. Rozhodnutie o otváraní škôl musí byť podľa Remišovej jasné. Školy a zriaďovatelia by mali rozhodnutie vedieť v dostatočnom predstihu, a to v stredu po vláde. Pravidlá musia byť predvídateľné. „Pre firmy sú, ale pre školy nie sú,“ poznamenala Remišová.

„O tom, ktoré školy sa otvárajú a ktoré nie, rozhoduje teraz pán bohviekto,“ poznamenala ministerka. O situácii sa chce rozprávať s partnermi na koaličnej rade.

Remišová zároveň pripomenula, že na Slovensko majú prísť vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Predpokladá, že všetci učitelia na prvom stupni by mohli byť zaočkovaní za dva týždne. Je to podľa nej dôležité pre bezpečnosť detí, učiteľov aj bezproblémové vyučovanie.

Majú toho plné zuby

Koaličná strana Za ľudí má „plné zuby“ spôsobu riadenia vlády. Remišová kritizuje, že ministri sa nemôžu o dôležitej epidemiologickej informácii dozvedieť zo sociálnej siete predsedu vlády.

Pokračuje, že premiér Igor Matovič (OĽANO) nechal rokovania o otváraní škôl „plávať“. Na zasadnutí vlády jeden koaličný partner „hlasoval pol na pol“, druhý koaličný partner nehlasoval za uznesenie, ktoré sám navrhol.

„Takýto spôsob riadenia už nemôže pokračovať,“ skonštatovala Remišová na margo piatkového (5. 2.) rokovania vládneho kabinetu. Za dôležité považuje zlepšenie komunikácie medzi členmi vládnej koalície aj so samosprávami a školami.

Zdroj: TASR