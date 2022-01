Zdroj: TASR/Milan Kapusta Respirátor vám bude treba aj na ulici: NOVINKY v opatreniach sa dotknú všetkých Od stredy sa zmenia viaceré opatrenia, ktoré pocítia očkovaní aj neočkovaní. Ak ste ochorenie prekonali, máme dobrú správu. Dnes o 19:01 Zo Slovenska

Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní ochorenia COVID-19 zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v pondelok zverejnil nové vyhlášky k pandemickým opatreniam.

Nové opatrenia budú platiť od stredy 19. januára.

„V režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) a OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Prekonanie ochorenia je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast na základe antigénového testu vykonaného v MOM, vydaného do 15. novembra 2021.

Testovanie zamestnancov

Na základe medzirezortnej dohody zostáva podľa ÚVZ SR povinnosť testovania nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa. Úrad špecifikoval, že takýto režim na pracoviskách pre neočkovaných zamestnancov bude platiť minimálne do konca januára.

„Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR,“ poznamenal úrad.

Povinný respirátor

Povinnosť nosiť respirátor bude od stredy 19. januára platiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri v prípade, že nebude možné dodržať dvojmetrový odstup. Rovnako bude respirátor prekrývajúci ústa a nos povinný aj na hromadnom podujatí bez ohľadu na možnosť dodržať odstup dva metre od iných osôb. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR.

Hovorkyňa ÚVZ Daša Račková pripomenula, že z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky, ich zoznam sa oproti predchádzajúcej vyhláške nezmenil. „Výnimku majú napríklad deti do šiestich rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, takisto zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, alebo osoba pri výkone športu,“ priblížila.

Upozornila, že presný zoznam výnimiek je uverejnený vo vyhláške.

Nový režim

Nový režim OP+, ktorý bude platiť od stredy 19. januára, bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok a bude platiť aj pre vysokorizikové podujatia.

Režim OP+ bude platiť napríklad pre fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie, ako aj krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické. Bude platiť aj pre vysokorizikové podujatia, ako oslavy, večierky, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach.

Kto bude OP+?

Režim OP+ budú podľa ÚVZ SR spĺňať osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny. Ide o osoby najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka alebo najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka.

Rovnako osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín.

Režim OP+ spĺňajú aj kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku. Nepotrebujú teda posilňujúcu dávky ani test.

Týka sa aj kompletne zaočkovaných (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osôb, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Tiež ľudí, ktorí majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a vedia sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania. Na splnenie režimu OP+ potrebujú aj negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Režim OP+ spĺňajú aj deti od šiestich do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín. Deti do šiestich rokov test nepotrebujú.

