11. august 2020

Rezort práce zastavuje prijímanie žiadostí o SOS dotácie. Ako získať pomoc od štátu?

Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa poskytovanie dotácie fyzickým osobám ukončuje. Ľudia však aj potom majú možnosti, ako získať pomoc od štátu.

Ministerstvo práce 8. augusta zastavilo prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu. Túto pomoc poskytne ľuďom, ktorých žiadosti boli doručené najneskôr do 7. augusta tohto roka.

Pomoc od štátu

Všetkým žiadateľom, ktorí stále nemajú príjem a nezaslali ministerstvu oznámenie o opätovnom vykonávaní činnosti, z ktorej im plynie nárok na príjem, bude poskytnutá dotácia aj za mesiac august, ak bude táto situácia u žiadateľa pretrvávať minimálne do 15. augusta 2020. „Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa poskytovanie dotácie fyzickým osobám ukončuje,“ informuje ministerstvo práce na svojej webstránke.

Ľudia však aj potom majú možnosti, ako získať pomoc od štátu. Môžu dostať pomoc v hmotnej núdzi. Ak je domácnosť v nepriaznivej sociálnej situácii, môže sa obrátiť priamo na príslušný úrad práce so žiadosťou o poskytnutie tejto pomoci. Musí však splniť zákonom stanovené podmienky.

Ďalšou možnosťou je jednorazová dávka, ktorá je určená na úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O túto dávku môže občan požiadať obec, ktorá ju môže schváliť najviac do výšky 644,49 eura, a to na základe preukázaných skutočných výdavkov.

Možné je aj získať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Dostať ju môže žiadateľ v mimoriadnej krízovej životnej situácii alebo v mimoriadnej nepriaznivej sociálnej situácii. Takými je napríklad strata živiteľa rodiny alebo živelná pohroma, keď osoba alebo domácnosť prišli o možnosť bývania. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť ministerstvu práce. Výška poskytnutej dotácie môže byť maximálne 800 eur v danom kalendárnom roku. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Vyplatené dotácie

Rezort práce zároveň informuje, že 3. augusta 2020 vyplatil júlovú pomoc žiadateľom, ktorí požiadali o SOS dotáciu z dôvodu straty príjmu v dôsledku šírenia nového koronavírusu a k 31. júlu boli evidovaní v systéme ako oprávnení žiadatelia.

„V prípade, že žiadatelia začali opäť pracovať, mali povinnosť oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, aby sa im vyplácanie SOS dotácie zastavilo. Ak tak do konca júla neurobili, dotácia im bola poskytnutá i na mesiac júl. Na dotáciu za mesiac júl mali nárok aj tí žiadatelia, ktorí začali pracovať až od 16. júla 2020, teda 15 kalendárnych dní v mesiaci júl nemali možnosť pracovať,“ priblížilo ministerstvo.

