23. február 2023 Zo Slovenska Riaditeľ hydinárne: Zákaz klietok určite zvýši CENU vajec. KOĽKO si priplatíme? Slovenskí hydinári by podľa navrhovaného zákona nemohli ďalej chovať nosnice v klietkach. Prestavby chovov aj zníženie produkcie sa premietne do ceny.

Parlamentný poslanec Tomáš Šudík (nezaradený) s podporou ochranárov navrhuje klietkové chovy nosníc na Slovensku úplne zakázať. Dôvodom je zlepšenie životných podmienok hydiny.

V súčasnosti je až 75 % slovenských vajec z klietkového chovu. V obchodoch však je možné kúpiť aj vajcia z podstieľkového chovu či bio vajcia.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla platiť od januára 2024 s tým, že existujúce farmy by dostali päťročné prechodné obdobie na prerobenie chovov.

Hydinári sú proti prijatiu zákona. Prerábkam chovov sa nebránia, mnohé už svoje technológie menia. Podľa nich by však Slovensko takýmto zákonom predbehlo európsku legislatívu. Zároveň sa výrazne zvýši cena slovenských vajec a bez dotácie môžu niektoré slovenské farmy skrachovať.

Opozičná SaS považuje zákaz klietkových chovov za populistický a nateraz nerealizovateľný. Jarmila Halgašová (SaS) skonštatovala, že hoci je to dlhodobo diskutovaná téma, v horizonte niekoľkých rokov nie je možné úplne zakázať klietkový chov nosníc.

Chovy už prerábajú

Svoje chovy postupne mení aj veľká farma Novogal v Leviciach, kde chovajú asi 220-tisíc nosníc v 11 halách. So zmenami začali podľa riaditeľa podniku Ladislava Birčáka už pred pár rokmi a investičný plán prestavby majú naplánovaný až do roku 2035.

„Zastávam názor, že nič lepšie ako klietka tu ešte nebolo, to mi potvrdzujú aj moji zamestnanci, čo robia v chovoch aj 30–40 rokov. Napriek tomu hodláme sa prispôsobiť väčšine štátov EÚ a realizujeme postupne prerábky klietkových hál,“ priblížil riaditeľ podniku.

„K dnešnému dňu máme 6 hál s alternatívnym chovom-podstielka-voliéra a 5 chovov v obohatenej klietke. Postupné prerábky realizujeme už od roku 2019. Nezačali sme, ale nosnicami, ale odchovom kuričiek. Prerábku ovplyvňuje viac faktorov. Určite ju neovplyvňuje návrh zákazu klietkových chovov v parlamente,“ povedal pre Dnes24 riaditeľ podniku Ladislav Birčák.

Pripomína, že nosnica znáša vajcia až od veku 20 týždňov a dovtedy je v klietkových odchovniach, preto pri prerábke neriešia len nosnice.

Krátka prechodná doba

Dodal, že hydinári na Slovensku prerábajú podľa svojich možností, limitujúce sú financie. „Novogal tak isto. Ak EÚ legislatíva príjme takéto opatrenie, nemáme námietky a dokonca predpokladáme, že sa to udeje. Ale určite to bude dané aj s prechodnou dobou/pri prechode z klietok na obohatené klietky to bolo 12 rokov,“ priblížil Birčák. Navrhovanú päťročnú prechodnú dobu považuje za príliš krátku.

„Neviem o žiadnom bohatstve slovenských farmárov, ktoré by predčili bohatstvo a finančné zdroje napríklad farmárov z Talianska alebo Poľska, že by to stihli za takúto krátku dobu. Je to utópia a nekompetentnosť príslušného poslanca,“ dodáva Birčák.

Ako to ovplyvní cenu?

Riaditeľ podniku je presvedčený, že tento zákon jednoznačne zabezpečí zvýšenie ceny jednej potraviny, a to slepačích konzumných vajec.

„Cena 2,79 eur z klietkového chovu za 10 ks a 3,29 eur z podstielkového chovu za 10 ks je cenový rozdiel 18%.Týmto zákonom sa defacto uzákoní navýšenie ceny tejto komodity najmenej o 18%,“ podotkol Birčák.

Cena však môže byť ešte vyššia. „Vieme si porovnať oba chovy v Leviciach, treba vedieť, že úhyn v alternatívnom chove u sliepok je o cca 300 až 400% vyšší ako v klietke. Pritom, samozrejme, je znáška nižšia a spotreba krmiva naopak vyššia. Náročnosť na živú prácu o 100% vyššia, teda cenový rozdiel na pultoch 18% je málo, tento rozdiel na nákladoch a ekonomike je nad 25%,“ konštatuje Birčák.

A čo obchody a reštaurácie?

To, že by sa na Slovensku zakázali klietkový chov, nemusí automaticky znamenať, že v obchode si takéto vajíčka nekúpite. Hydinári sa obávajú, že kvôli nižšej cene sa budú lepšie, ako slovenské, predávať vajcia zo zahraničia. Zároveň prídu slovenskí hydinári o možnosť predávať svoje vajcia z klietkového chovu do Maďarska, kde takýto zákon neplatí.

Predkladateľ návrhu argumentuje, že väčšina obchodných reťazcov na Slovensku sa zaviazala, že najneskôr do roku 2025 vajcia z klietkového chovu prestanú predávať.

„Sú medzi nimi reťazce Tesco, Lidl, Kaufland, Billa, Terno, Kraj a Delia, ktoré pokrývajú až 75 % trhu s potravinami na Slovensku, pričom rovnaké záväzky prijali aj veľkoobchod Metro a viacero reštaurácií a výrobcov potravín,“ stojí v návrhu.

Birčák však oponuje a tvrdí, že hociktorá reštaurácia, potravinár používajúci k výrobe vajcia na Slovensku, bude mať aj po prijatí tohto zákona naďalej právo kupovať takéto vajcia z iných štátov EÚ a zapracovávať ich do výrobkov.

