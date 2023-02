Zdroj: TASR/AP Cena za pohreb môže byť EXTRÉMNA: Za luxusnú rakvu zaplatíme aj 4-TISÍC eur! Posledná rozlúčka môže poriadne zasiahnuť do rodinného rozpočtu. Čo všetko ovplyvňuje výslednú sumu, ktorú Slováci zaplatia za pohreb? 23. február 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/AP

Vysoká miera inflácie, zdražovanie a s tým spojené „škrtenie“ rodinných rozpočtov zasiahlo do životov takmer všetkých Slovákov. V rámci šetrenia si tak odopierajú niektoré voľnočasové aktivity a luxusnejšie služby.

Sú však situácie, pri ktorých budú chtiac či nechtiac musieť siahnuť po úsporách. Reč je o pohreboch. Koľko peňazí si musia pripraviť na poslednú rozlúčku so svojim blízkym a od čoho sa odvíja cena pohrebov?

Na otázky Dnes24 odpovedal Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS), ktorý zároveň upozornil, že poskytnuté údaje sú približným odhadom, ktorý sa môže líšiť „nielen z hľadiska inflácie, všeobecného zdražovania energií a iných vstupov, ale aj z dôvodu odlišnej kúpyschopnosti obyvateľstva od regiónu po región.“

Ceny sa rôznia

Tak ako v iných odvetviach, zvýšeniu cien sa nevyhli ani cenníky pohrebníctiev. “Domnievam sa, že ceny oproti času spred pandémie sa zvýšili cca o 10%,“ prezradil svoj odhad Ladislav Stríž. Dodáva, že ich služby sa skladajú z viacerých pohyblivých položiek (výber rakvy, vencov, výzdoby rozlúčkovej miestnosti a pod.), ktoré im určujú dodávatelia, a tak presnú cenu pohrebu možno určiť iba ťažko.

Čo všetko ovplyvňuje konečnú sumu za pohreb? Napríklad aj cena energií. “Kremačné pece sú zariadenia používajúce na spaľovanie plyn. Ovládanie a chod všetkých súbežných procesov vyžaduje elektrinu,“ vysvetľuje predseda SAPaKS.

Podľa Stríža pri vyhodnotení, koľko energie spotrebuje krematórium na spopolnenie tela, treba zohľadniť niekoľko faktorov. Záleží na hmotnosti a aj na tom, či bol zosnulý liečený chemoterapiou. V takom prípade sa čas kremácie predlžuje. Na Slovensku je v súčasnosti sedem krematórií, pričom niektoré z nich majú cenu za spopolnenie nastavenú paušálne (v priemere približne 165 eur), no výsledná suma sa medzi jednotlivými prevádzkami líši.

Do celkovej ceny, ktorú krematóriá fakturujú pohrebným službám, sa započítava aj doba, počas ktorej bolo telo uskladnené v chladiacich priestoroch zariadenia.

Za luxus si priplatíme

Do výslednej sumy treba započítať aj cenu za rakvu. Tie majú pohrebné služby v ponuke v rôznych kategóriách. Podľa Stríža ich cena začína na približne 150 eurách, no za luxusnú zaplatíme 2 500 až 4-tisíc eur.

„Konečná cena, ktorú zákazník bude hradiť pohrebnej službe, je rôzna, nakoľko si objednávateľ môže vybrať spopolnenie aj bez obradu a do pohrebnej služby si príde vyzdvihnúť len urnu s popolom. Aj tu však hradí náklady na dopravu, chladenie, manipuláciu, spopolnenie a urnovú schránku,“ opisuje Stríž najlacnejšiu formu pohrebných služieb: „Naopak, na druhej strane sa cena môže vyšplhať aj vysoko cez desaťtisíc eur. Všetko závisí od objednávky obstarávateľa pohrebu. Jeho výška začína na sume cca 750 eur a končí na cca 2 500 eurách.“

Ladislav Stríž vraví, že ceny pre konečného zákazníka sa počas najbližších mesiacov môžu, ale aj nemusia dvíhať: “Krištáľovú guľu skutočne nikto z nás nemá. To, čo bolo nepredstaviteľné pred pandémiou, sa stalo skutočnosťou v priebehu pár mesiacov, kedy nestíhali nielen pohrebné služby, ale ani krematóriá a nebožtíkov uskladňovali v chladiacich návesoch kamiónov. Čo nám prinesie budúcnosť v Európe ťažko predpovedať, buďme optimisti a verme, že situácia sa nielen stabilizuje, ale aj upokojí. Tak ako na ekonomickom poli, tak aj medzi znepriatelenými stranami.“

Dôstojne aj za menej peňazí

Všadeprítomné zdražovanie prinútilo množstvo ľudí šetriť. Dotkol sa tento negatívny trend aj obradov? “Pohreb bez obradu je istou formou ako na pohrebe ušetriť. Nárast v tomto smere sa nijako nevymyká (zatiaľ) situácii v okolitých krajinách, kde má malú, ale predsa len stúpajúcu tendenciu. Na Slovensku, kde je spôsob riadnej rozlúčky spojený so zvyklosťami, a to hlavne mimo väčších miest, ide prakticky o nulový nárast,“ povedal pre Dnes24 Ladislav Stríž.

Ako pri všetkých službách, aj tu platí, že to, koľko napokon zaplatíme za celý pohreb, závisí od požiadaviek klienta a vzájomnej dohody.

„V každej pohrebnej službe sú pripravení vyjsť zákazníkovi v ústrety a dohodnúť si všetky detaily tak, aby došlo k obojstrannej spokojnosti. Znamená to, že aj za menej peňazí sa dá urobiť dôstojná rozlúčka. Ak občanovi ponuka nevyhovuje, môže navštíviť inú pohrebnú službu,“ ubezpečuje predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Rada odborníka

Ako vidíme, v každom prípade ide o sumy, ktoré môžu výrazne naštrbiť rodinný rozpočet. Stríž preto na záver radí: “V tejto chvíli by som apeloval na občanov, aby rátali do budúcna so situáciou, ktorej sa nevyhne nik na tomto svete. Existujú poistné produkty renomovaných poisťovní, kde im pracovníci pomôžu nastaviť aj poistenie (či sporenie) pre tento prípad. Je to rozhodne lepšie riešenie ako sa tváriť, že nás sa smútočné udalosti nikdy nedotknú a človek potom v ťažkej životnej situácii nevie ako finančné veci riešiť, prípadne prenesie toto bremeno na svojich potomkov.“

