9 Galéria Zdroj: Instagram.com/martyna_trajdos Od trénera vyfasovala pár FACIEK! Rituál nemeckej džudistky vyvolal vášne, VIDEO No schválne, čo by ste povedali na to, keby ste videli ako tréner pred duelom vyfacká svoju zverenkyňu? To sa stalo na olympiáde v Tokiu. 28. júl 2021 han Šport

28. júl 2021 han Šport Od trénera vyfasovala pár FACIEK! Rituál nemeckej džudistky vyvolal vášne, VIDEO No schválne, čo by ste povedali na to, keby ste videli ako tréner pred duelom vyfacká svoju zverenkyňu? To sa stalo na olympiáde v Tokiu.

Motivácia športovcov je na olympijských hrách často nesmierne veľká. Preto sa schyľujú k rôznym praktikám, ale to, čo sa udialo pred zápasom v džude žien, vyvolalo rozruch po celom svete. Hlavne na sociálnych sieťach.

Čo sa stalo?

Nemecká džudistka poľského pôvodu Martyna Trajdosová mala nezvyčajný nástup na duel, ktorý ju čakal proti maďarskej súperke Szofi Özbasovej. Jej rumunský kouč Claudiu Pusa sa k nej postavil, začal ju silno ťahať za kimono, triasol s ňou a na záver jej dal dve facky na tvár! Po internete sa začali šíriť nevraživé komentáre o tom, prečo to urobil. Odpoveď na to dala po zápase.

„Požiadala som ho o to, čiže ho neobviňujte. Pred duelmi to totiž potrebujem a on robí len to, o čoho ho poprosím,“ prezradila na Instagrame Nemka.

Keďže však Martyna duel prehrala, dodala ešte vtipný komentár. „Vyzerá to tak, že mi to nestačilo. Škoda, že som sa nepostarala o iné titulky, ale ako som už písala, on robí to, čo chcem ja, aby ma nakopol,“ uzavrela celú „kauzu“ Martyna Trajdosová.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: YouTube.com

9 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk