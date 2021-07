Zdroj: TASR/AP Začiatkom augusta sa ochladí aj o 10 °C! Kedy ešte udrú tropické horúčavy? + PREDPOVEĎ Počas uplynulých dní zavítal na Slovensko o niečo teplejší vzduch. Teploty sa tak opäť dostali na tropických +30 °C. 28. júl 2021 ELA Rôzne

28. júl 2021 ELA Rôzne Začiatkom augusta sa ochladí aj o 10 °C! Kedy ešte udrú tropické horúčavy? + PREDPOVEĎ Počas uplynulých dní zavítal na Slovensko o niečo teplejší vzduch. Teploty sa tak opäť dostali na tropických +30 °C.

Zdroj: TASR/AP

Do konca pracovného týždňa budú v oblasti nášho územia dominantnými tlakovými útvarmi tlaková výš nad juhom Európy a rozsiahlejšia oblasť nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Severným morom.

Tropické horúčavy

Od stredy do piatku tak treba počítať s veľmi vysokými teplotami, ktoré budú v najteplejších oblastiach ohrozovať hranicu +35 °C.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré regióny vydal výstrahy prvého stupňa. Teploty sa môžu vyšplhať na 33 až 34 °C. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre viaceré okresy Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja, ale aj pre niektoré okresy Trnavského a Prešovského kraja.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozorňuje SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia od 14.00 do 18.00 h.

Cez víkend dorazí ochladenie

V priebehu soboty a nedele sa v oblasti nášho územia očakáva vznik tlakovej níže. Po jej okraji k nám prenikne chladnejší vzduch od severozápadu.

Ochladenie bude postupne e prebehne od soboty do pondelka. Do pondelka by sa malo ochladiť v priemere asi o 5 až 10 °C.

„Zatiaľ čo do piatku budeme pozorovať teploty v rozmedzí od +27 °C do +34 °C, v pondelok by mali denné maximá dosiahnuť už len od +18 do +25 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Tropické teploty si tak dajú na čas prestávku. Ochladenie by ale nemalo byť dlhodobé, už približne od stredy sa začne opäť otepľovať.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk/TASR