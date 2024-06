21. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Rodičia našli v detskej postieľke JEDOVATÉHO hada! Ukrýval sa medzi hračkami, VIDEO Toto nechce zažiť žiadny rodič! V detskej postieľke malého dievčatka sa skrýval jedovatý had.

Nepríjemné prekvapenie zažila rodina z austrálskeho mesta Jimboomba. V postieľke svojej dcéry rodičia objavili jedovatého hada. Ako s odvolaním sa na zahraničné zdroje informujú novinky.cz, pakobra červenobruchá sa ukrývala medzi bábikami a plyšovými hračkami.

Našťastie, tragédia sa nestala, keďže rodičia duchaprítomne zavolali špecialistu, ktorý sa postaral o odchyt.

V posteli ho mať nechcete

Odborníci prišli za niekoľko málo minút a nemohli uveriť vlastným očiam. Niečo také podľa ich slov ešte nevideli.

„Rozhodne to nie je niečo, čo by ste chceli mať v posteli," povedal člen firmy, ktorá na mieste zasahovala. O príbeh sa podelili aj s verejnosťou a na internete zdieľali video.

Nočná mora

Ako sa jedovatý had dostal do postieľky, zatiaľ nie je známe. S najväčšou pravdepodobnosťou využil otvorené okno a namieril si to rovno do postele malého dievčatka.

Video sa okamžite stalo virálnym. „No, do Jimboomby len tak rýchlo neprídem,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodáva: „Moja najhoršia nočná mora.“

Rozšírený druh

Ako píše server, tento druh hada je vo východnej Austrálii veľmi rozšírený. Žije v močiaroch, lesoch a na brehoch riek. V priemere majú meter a štvrť a vraj zväčšia nie sú agresívne. Stretom s ľuďmi sa väčšinou vyhýbajú.

„Nepatrí ani k najjedovatejším hadom, ale ich jed napriek tomu môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Experti v každom prípade odporúčajú, aby každý, koho pakobra uštipne, čo najskôr vyhľadal lekársku pomoc,“ dodávajú novinky.cz.

