10 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Rokovanie o odvolaní pokračuje bez Matoviča: Po prejave vyzval OĽANO a ODIŠIEL! Poslanci pokračujú v rokovaní o odvolaní Igora Matoviča bez jeho prítomnosti. Zo sály kolektívne odišiel s celou stranou OĽANO. 28. september 2022 Politika

28. september 2022 Politika Rokovanie o odvolaní pokračuje bez Matoviča: Po prejave vyzval OĽANO a ODIŠIEL! Poslanci pokračujú v rokovaní o odvolaní Igora Matoviča bez jeho prítomnosti. Zo sály kolektívne odišiel s celou stranou OĽANO.

10 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci za OĽANO odišli z rokovacej sály Národnej rady (NR) SR počas diskusie o návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Urobili tak po jeho viac ako hodinovom vystúpení, v ktorého závere vyzval SaS, aby urobila krok späť a ustúpila od osobnej nenávisti.

Líder OĽANO vysvetlil, že o tomto kroku diskutovali na poslaneckom klube. Chce tak bývalým partnerom z koalície ukázať, v akej spoločnosti sa dobrovoľne ocitli.

„Aby ste to osamote mohli precítiť spolu s vašimi novými partnermi v koalícii nenávisti, alebo ako by som to nazval,“ adresoval Matovič liberálom.

Reakcie poslancov

Na prejav postupne reagujú ostatní poslanci. Jana Bittó Cigániková poznamenala, že v prejave Matoviča napočítala 37 osobných útokov a 40 klamstiev.

K odvolávaniu ministra Matoviča vystupuje aj Richard Sulík. Zopakoval, že odvolanie nie je jeho osobnou pomstou a že sa s Matovičom pokúsil „zakopať“ vojnovú sekeru. „Dôvody, prečo budem hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, sú oveľa vážnejšie,“ povedal Richard Sulík.

Správu aktualizujeme!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

10 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: TASR/Dnes24.sk