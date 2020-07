27. júl 2020 Cestovanie Rozbiehajú sa charterové lety: Kam sa dostanete letecky k moru zo Slovenska?

V tomto roku je však situácia iná. Momentálne je plánovaných zhruba 308 letov z Bratislavy na celú letnú sezónu.

Zdroj: Dnes24.sk

Cestovné kancelárie spustili letné charterové lety s dovolenkármi z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. V pondelok odleteli jedni z prvých dovolenkárov na grécky ostrov Rodos. V pláne sú aj lety na Krétu a Cyprus.

Bezpečné miesta

V sobotu (25. 7.) odletel prvý charterový let na Cyprus do Larnaky, ktorý bol akýmsi úvodným pre cestovné kancelárie. „Vzhľadom na situáciu, ktorá je, volili sme veľmi precízne štatisticky najbezpečnejšie destinácie, kde sú riziká prakticky blízke nule. To znamená, ja osobne kedykoľvek by som išiel na tento let, na túto dovolenku bez akýchkoľvek obáv,“ skonštatoval riaditeľ CK TIP Travel Juraj Vitko.

„Pre letisko letná charterová sezóna je vždy to najdôležitejšie obdobie z hľadiska prevádzky. V posledných dvoch rokoch sme v období od júna do septembra vždy odbavili zhruba milión cestujúcich a uskutočnilo sa zhruba 2500 letov,“ priblížil riaditeľ leteckého obchodu a strategického marketingu letiska Radek Zábranský.

V tomto roku je však situácia iná. Momentálne je plánovaných zhruba 308 letov z Bratislavy na celú letnú sezónu.

Majú to pod kontrolou

„Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ako si kolegovia z cestovných kancelárií budú alebo nebudú prípadne doobjednávať ďalšie lety,“ dodal s tým, že do tých najzaujímavejších destinácií minulého a predminulého roka, čo bolo predovšetkým Turecko a Egypt, sa zatiaľ lietať nemôže.

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Romana Berkesa je pridaná hodnota cestoviek aj v tom, že dokážu kontrolovať celý priebeh dovolenkovania klientov.

„Tým, že si prenajmú charterové lety, zabránia tomu, aby v lietadlách boli pasažieri iných národností. Dokážu mať kontrolu nad transfermi z letiska do hotela, dokážu kontrolovať a monitorovať služby, ktoré sú poskytované v hoteloch, a týmto spôsobom dokážu ochrániť svojich klientov,“ podotkol.

Zároveň podľa neho nie je otázkou, či cestovať, ale či sa dokážu ľudia správať zodpovedne. Doposiaľ na letisku odbavili zhruba 300-tisíc cestujúcich od januára do polovice júla. Odhady do konca roka v tejto chvíli sa líšia.

„Predpokladáme, že odbavíme zhruba okolo 600-tisíc cestujúcich, to znamená niekde na úrovni 30 – 40 % výkonu minulého roka,“ vyčíslil Zábranský.

Pokuta na Cypruse

Okrem štandardných opatrení letísk a dopravcov pribudne aj špeciálny formulár pre lety na Cyprus.

Ako informuje slovenské ministerstvo zahraničných vecí, pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpas­s.gov.cy/, cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass.

Uvedený registračný formulár má za cieľ pomôcť tzv. „contact tracking“- sledovaniu všetkých kontaktov v prípade pozitívneho nálezu a ich následného testovania.

V zmysle vyhlásenia cyperských úradov, každý, kto príde na Cyprus bez toho, aby riadne elektronicky vyplnil flightpass, bude musieť zaplatiť pokutu 300 eur alebo mu bude zamietnutý vstup na územie Cyperskej republiky.

Dôvodom je doterajšia benevolencia turistov pri vypĺňaní týchto dokumentov. Niektoré z prípadov sa vyšetrujú ako trestné činy. Cyperské ministerstvo dopravy uvádza, že iba v prípade technického problému alebo údržby na elektronickej platforme, je možné vyplniť tlačivá manuálne. Ministerstvo ďalej uvádza, že policajní a letiskoví úradníci sú oprávnení udeľovať a vyberať pokuty na mieste.

5 Galéria

Zdroj: TASR