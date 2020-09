23. september 2020 Zo Slovenska Rozlúčte sa s letnými teplotami a slnečným počasím: Kde udrú silné búrky?

Začiatok týždňa sa na našom území niesol v pokojnom duchu počasia, no to sa už čoskoro zmení.

Zdroj: TASR/AP

Je tu termín jesennej rovnodennosti – 22. september, ktorým začína tmavá a studená časť roka. A už sa dni budú len skracovať a noci predlžovať až do zimného slnovratu.

V stredu a vo štvrtok nás už čaká viac oblačnosti, no stále budú teploty nad úrovňou dlhodobého normálu. Do našej oblasti bude síce naďalej prúdiť teplý vzduch od juhu až juhozápadu, no ten už bude aj vlhký.

Výdatné dažde

„V priebehu stredy sa budú predovšetkým v popoludňajších hodinách na západnom a strednom Slovensku v teplom a vlhkom vzduchu vytvárať prehánky a búrky. Tie sa očakávajú na viacerých miestach. Na východnom Slovensku sa prehánky alebo búrky v priebehu stredy neočakávajú, ale to sa zmení vo štvrtok,“ informuje portál iMeteo.sk.

Premenlivé počasie v stredu a vo štvrtok však bude len predzvesťou toho, čo nás čaká počas piatka a víkendu. Cez naše územie totiž začne od severozápadu postupovať tlaková níž a jej stred by sa mal usadiť v sobotu a v nedeľu priamo nad južným Poľskom. Tlaková níž by sa až počas budúceho pondelka mala začať postupne vypĺňať.

Od piatka až do pondelka nás tak čakajú veľmi výdatné zrážky, ktoré môžu priniesť významné zrážkové úhrny.

Ešte viac sa ochladí

V piatok očakávame na väčšine územia Slovenska dážď, prehánky, ale aj búrky. V sobotu už pôjde o trvalejšie a výdatnejšie zrážky, to isté platí aj pre nedeľu.

Do nedele večera môže od štvrtku napršať od 40 do 80 mm, miestami až do 100 mm. Ďalšie zrážky sa očakávajú začiatkom nasledujúceho týždňa, tie by mali byť takisto výdatné.

Výrazné ochladenie budeme cítiť na západnom a strednom Slovensku už v piatok a v sobotu, kedy teploty klesnú z terajších 22 až 27 °C na 8 až 14 °C.

„Ochladenie tak bude veľmi výrazné. Na východné Slovensko sa bude chladnejší vzduch dostávať naprieč hornatými oblasťami stredného Slovenska ťažšie a ochladiť by sa tam malo až v nedeľu,“ dodáva iMeteo.sk.

V chladnom charaktere sa počasie udrží aj počas prvej polovice nasledujúceho týždňa a teplé počasia tak zdá sa nadobro končí.