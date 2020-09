Dnes o 17:13 ELA Zo Slovenska ROZŠÍRILI počet červených aj oranžových regiónov: Podľa Krajčího sme na tom ZLE!

Aktuálna situácia na Slovensku týkajúca sa nového koronavírusu sa postupne zhoršuje.

Zdroj: TASR

Rastie počet červených aj oranžových regiónov, ktorých je zhodne po 14. Zelených regiónov v krajine je momentálne 51. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Poznamenal, že týždenne rastú pozitívne prípady u obyvateľov nad 65 rokov.

„Postupne to rastie. Dá sa očakávať približne 20-percentný týždenný nárast, takže to číslo, žiaľ, bude vyššie. Potrebovali by sme zatiahnuť ručnú brzdu a videli by sme, aký by to malo efekt,“ hovorí Krajčí.

Rizikové regióny

Červené: Bratislava (všetky okresy), Lučenec, Michalovce, Nitra, Púchov, Snina, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žarnovica,

Oranžové: Dunajská Streda, Galanta, Liptovský Mikuláš, Malacky, Námestovo, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Sabinov, Senec, Skalica, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Vranou nad Topľou.

Minister zdravotníctva zdôrazňuje, že „nosenie rúšok má obrovský zmysel“. Ich nosenie podľa neho dokáže zabrániť šíreniu kvapôčok, čo je v prípade vírusového ochorenia kľúčové.

Ohniská nákazy

Zdrojmi nákazy na Slovensku sú podľa Krajčího svadby, rodinné a firemné oslavy, diskotéky a bary, väčšie cirkevné stretnutia, športové kempy, pracoviská a ubytovne.

Na jednej svadbe na západe Slovenska bolo napríklad 14 infikovaných. Po rodinnej oslave na východe Slovenska bolo 12 infikovaných, prvý prípad bol import z Česka.

Hlavný hygienik Ján Mikas preto vydal od piatka zákaz hromadných podujatí v priestoroch verejného stravovania, čiže reštauráciách, nočných baroch, kluboch a diskotékach.

Ak by sa počet osôb na zhromaždeniach znížil z 500 na 100, počet kontaktov by tak poklesol 25-krát, vysvetlil minister s tým, prečo je dôležité limitovať zhromaždenia osôb.

Pri súčasnom stave epidémie na Slovensku je pre človeka na zhromaždení s kapacitou 500 ľudí 16-percentná šanca, že sa nakazí. V Bratislave je táto šanca 37-percentná, podotkol Krajčí. Dodal však, že znížením napríklad limitu pre svadby na maximálne 30 ľudí táto šanca klesá pod jedno percento.

Z okolitých krajín je rizikové Česko, Maďarsko, Rakúsko aj Ukrajina, kde narastá počet prípadov. V Poľsku počet nakazených klesá, povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Nebude dosť lôžok?

Minister Krajčí počas dňa uviedol v Rádiu Expres, že v prípade, ak sa situácia bude naďalej takýmto tempom zhoršovať, tak nám nebudú stačiť lôžka.

„Ak to pôjde takto ďalej, tak môžeme predpokladať, že pravdepodobne na konci októbra nám nebudú stačiť infekčné oddelenia a budeme musieť reprofilozovať nemocnice. To znamená, že lôžka, ktoré majú slúžiť na inú zdravotnú starostlivosť, budeme musieť vyhradiť na infekčný profil," vysvetlil Krajčí.

Situácia podľa neho vôbec nie je stabilizovaná. Rastie nám síce počte infikovaných a hospitalizovaných, ale, našťastie, nie tak radikálne ako u našich susedov.

Antigénové testy

V slovenských nemocniciach je 11 infekčných oddelení, z toho na dvoch je „napätá situácia“. Hraničný počet zaplnených lôžok je v Michalovciach, priblížil infektológ Pavol Jarčuška. Ak sa počet lôžok na infekčnom oddelení zaplní, nastáva reprofilizácia lôžok na ďalšom oddelení, vysvetlil.

Mikas tvrdí, že Slovensko má testy približne na mesiac dopredu. Veľkokapacitné odberové miesta nie sú však vyťažené tak, ako by mohli, poukazuje Krajčí.

V Bratislave je testovaných približne 400 ľudí, v prípade potreby sú prevádzkovatelia schopní kapacity zvýšiť na 1000 testov. Problém by mohol byť podľa ministra v laboratóriách, ich kapacita je 7500. „Nie je to slabá kapacita, je relatívne solídna,“ poznamenal.

Krajčí spolu s Jarčuškom informovali, že v priebehu pár týždňov by Slovensko mohlo mať k dispozícii antigénové testy, ktoré zistia prítomnosť vírusu. Tieto testy majú podľa Jarčušku 98-percentnú presnosť.

Zdroj: ÚVZ SR

Zdroj: TASR