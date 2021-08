Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Rybníček varuje: COVID je ako rakovina, nezaočkovaných v školách znevýhodníme! Primátor Trenčína Richard Rybníček na tlačovej konferencii ministra školstva prezentoval kroky, ktoré plánuje urobiť. 13. august 2021 Filip Chudý Regióny

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Pred Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v piatok konala tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorej téma znela „Za otvorené školy v Trenčianskom kraji“. Zúčastnil sa jej aj župan Jaroslav Baška, podpredseda TSK a zároveň primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský a tiež primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Všetci na nej apelovali na ľudí, aby sa dali očkovať.

Chce dobehnúť Bratislavu

V Trenčíne je podľa slov primátora zaočkovaných približne 66 percent pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných školách a 70 percent v materských školách. „Naše mesto a aj okres patria medzi tých lepších, pričom všetkých budeme vyzývať, aby sa dali zaočkovať. Chceme dobehnúť Bratislavu a byť medzi prvými, ktorí bude stále zelení,“ povedal s tým, že už nechcú zažiť to, čo sa dialo predtým.

Rybníček pripojil, že osobne bude vyzývať ľudí v meste na očkovanie, pričom podporuje ministra školstva, ktorého si váži za to, že sa nebojí chodiť po Slovensku a vyzývať ľudí na očkovanie.

Znevýhodňovanie nezaočkovaných

Primátor Trenčína sa plánuje pred začiatkom školského roka stretnúť so všetkými pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami osobne. „Chcem sa pozrieť do očí každému jednému človeku, ktorý sa nechce dať zaočkovať. Chcem ho vidieť na vlastné oči. Chcem vidieť človeka, ktorý bude chodiť do práce medzi deti a nechce sa dať zaočkovať. Budem chcieť vedieť prečo,“ povedal Rybníček.

„A keď ma nepresvedčí, tak sa rovnako zodpovedne budeme chovať voči nim. To znamená, že keď jeho argumenty nebudú presvedčivé, tak ja nie som za to, aby sme ako zaočkovaní pristupovali rovnako k nezaočkovaným,“ vyjadril sa trenčiansky primátor a pokračoval:

„Ak teda ľudia pracujúci hlavne v školách a škôlkach budú nezaočkovaní a nepresvedčia ma o tom, že prečo, potom budú spôsobom, ktorý si zvolíme, znevýhodnení voči zaočkovaným.“

Rakovina

„A tú zodpovednosť ponesú, to vám garantujem. A hovorím to ako primátor mesta, bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Lebo keď si všetci podávame ruky, tak si želáme zdravie. A ja nedovolím, aby ktokoľvek svojou laxnosťou ohrozoval zdravie zodpovedných,“ doplnil Rybníček

„Pre mňa osobne, ako primátora mesta Richarda Rybníčka, je koronavírus to isté ako rakovina. Nie je medzitým žiaden rozdiel,“ pripojil.

Podľa Rybníčka totiž rakovinu môžete dostať všade. „Čo by sme dali za to, keby existovala vakcína na to, ktorá by dokázala znížiť úmrtnosť na rakovinu? Vakcína na koronavírus sa našla, môže ho dostať každý a môže naň zomrieť každý. Tak ako sa aj môže vyliečiť, ako aj na rakovinu. Je to zázrak, ale dá. Preto nerozumiem, že keď je vymyslený liek na koronavírus, prečo nie sme si ho schopní aplikovať a chrániť náš život a tiež ostatných,“ dodal.

