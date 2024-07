13. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Rytmusovi išlo o ŽIVOT: Počas jazdy sa jeho auto zmenilo na OHNIVÚ guľu! VIDEO Život známeho slovenského rapera visel na vlásku. Jeho luxusné auto na diaľnici zachvátili plamene.

Slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský prežil chvíle hrôzy. Počas jazdy na diaľnici mu začal horieť luxusný Defender.

Auto sa zmenilo na ohnivú guľu

„Priatelia a fans, toto je auto (Defender) mojej ženy, v ktorom jazdievala denne s naším synom,“ napísal hudobník na sociálnej sieti. Pridal aj video auta, ktoré kompletne pohltili plamene.

Za volantom sedel Rytmus. Ako priznal, dva dni pred tým, ako auto vybuchlo počas jazdy, sa ním Jasmina vrátila z Chorvátska!

Hudobník len o vlások unikol strašnej smrti.

„Ten hore asi chcel, aby som ten večer v tom aute sedel ja a všetko zvládol, pretože ak by tam sedela moja Jasmina so Sanym, tak dnes tu nie sú,“ uviedol Rytmus.

Hudobník pridal aj odkaz verejnosti: „Vážte si každú jednu sekundu a šťastný návrat domov.“

Rozhodovali sekundy

Hoci Vrbovský o dramatickom incidente informoval až teraz, podľa portálu Čas.sk auto zhorelo ešte počas februára. Stalo sa tak, keď sa spevák vracal z koncertu v zahraničí.

"Je pravda, že auto začalo horieť počas jazdy na diaľnici medzi kamiónmi a inými autami. Vďaka svojej duchaprítomnosti dokázal Patrik nikoho vrátane seba neohroziť. Mal doslova pár sekúnd, aby na voľnobeh odstavil auto ku krajnici, a teda nikoho neohrozil,“ povedala pre server Jasmina.

Hrozivé momenty

Auto vlastnili len tri mesiace. To, že zhorelo počas jazdy, bol obrovský šok. "Zachoval som chladnú hlavu i napriek tomu, že sa mi okamžite začal valiť dym do auta. Jediné, čo som počul, bolo praskanie plastov, gúm a všade okolo som videl oheň,“ opísal chvíle hrôzy Rytmus.

"Neželám toto zažiť nikomu, a za čo budem navždy vďačný, je to, že v tom aute v tom momente nesedela moja žena so synom, pretože po prvé by z môjho predpokladu nevedela, čo robiť s horiacim autom a ako ho bezpečne na voľnobehu odstaviť medzi autami a kamiónmi, a už vôbec by nemala čas odpútať malého a bezpečne ho dostať z horiaceho auta von,“ dodal.

