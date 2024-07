10. júl 2024 ELA Magazín Ona ŠOK pre Frederiku z Ruže pre nevestu: Brutálny útok ženy kvôli pohlavnej chorobe! Takto si dovolenku veru nepredstavovala! I keď druhá séria Ruže pre nevestu už pomaly ale isto zapadla prachom, zdá sa, že niektorým ľuďom ležia v žalúdku niektoré účinkujúce stále.

Obeťou brutálneho útoku sa na dovolenke v Chorvátsku stala slovenská modelka Frederika Ilečková, známa ako Fergie. Krásna blondínka bojovala o srdce Radka v reality show Ruže pre nevestu.

Na sociálnej sieti zverejnila šokujúci status, v ktorom opísala, že ju na prechádzke pri mori napadla iná Slovenka. Bola zrejme v podnapitom stave, a päsťou jej udrela do tváre tak, až si prehryzla peru. Dôvod?

Neznáma žena jej vyčítala, že je nakazená vírusom HPV. „Aby si zomrela. Jak si dovoľuješ roznášať pliagu?!,“ povedala jej vraj útočníčka. Išlo zrejme o intímny zdravotný problém a bolestivé priznanie ohľadom pohlavných chorôb, ktoré Frederika práve v reality show urobila.

Frederika sa v reality show priznala, že jej diagnostikovali predrakovinový typ HPV vírusu, chlamýdie a vaginálne mykózy. „Mala som priateľa, ktorý ma podvádzal. Vedela som to, ale potvrdilo sa mi to, keď som išla na kontrolu ku gynekologičke,“ povedala so slzami v očiach. Urobila tak po tom, ako ju iné súťažiace ohovárali, že nenosí nohavičky a nepriamo ju označili za prostitútku a vulgárnu ženu.

Infekcia HPV vírusu je v súčasnosti najbežnejším sexuálnym ochorením, ktoré môže u žien viesť až k rakovine krčka maternice.

Svoju spoveď Frederika chcela využiť aj na to, aby o podobných chorobách šírila osvetu, lenže evidentne nie všetci pre ňu majú pochopenie a o tejto chorobe povedomie.

Zdroj: Dnes24.sk