7. september 2022 Správy Zo zahraničia Sankcie podľa Putina ohrozujú celý svet: Rusko nemôžete izolovať! Nebuďte HLÚPI, odkazuje Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Rusko nie je možné izolovať a sankcie zo strany Západu ohrozujú celý svet.

„Sankčná horúčka na Západe ohrozuje celý svet,“ povedal ruský prezident na Východnom ekonomickom fóre, ktoré sa koná vo Vladivostoku. Rusko podľa Putina nie je možne izolovať – bez ohľadu na to, ako veľmi by to niekto chcel dosiahnuť.

Nové príležitosti

Ruský prezident takisto chválil rastúcu úlohu ázijsko-tichomorského regiónu v oblasti globálnych záležitostí. Moskva, ktorá čelí západným sankciám, sa usiluje posilniť svoje vzťahy v Ázii, komentuje AFP.

„Úloha krajín v ázijsko-tichomorskom regióne sa významne zvyšuje,“ povedal. Tieto partnerstvá podľa jeho slov vytvoria „obrovské príležitosti“ pre ľudí.

Nič vám nedodáme!

Rusko prestane dodávať ropu a plyn krajinám, ktoré zavedú cenové stropy. Vyhlásil to v stredu prezident Vladimir Putin na Východnom ekonomickom fóre v tichomorskom prístavnom meste Vladivostok. TASR správu prevzala z AFP.

Zavedenie stropu na ceny ropy, o ktorom uvažujú niektoré západné krajiny, by „bolo absolútne hlúpe rozhodnutie“, povedal Putin.

„Nedodáme vôbec nič, ak to bude v rozpore s našimi záujmami, v tomto prípade ekonomickými. Žiadny plyn, žiadna ropa, žiadne uhlie, žiadny vykurovací olej, nič,“ vyhlásil.

Skupina G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) sa v piatok (2. 9.) zaviazala, že urýchli zavedenie cenového stropu na dovoz ruskej ropy v snahe odrezať Moskvu od hlavného zdroja príjmov na financovania vojenskej akcie na Ukrajine.

Putin uviedol, že Rusko bude rešpektovať svoje zmluvné záväzky a dúfa, že ostatné krajiny urobia to isté. „Tí, ktorí sa nám snažia niečo vnútiť, dnes nie sú v pozícii, aby mohli diktovať svoju vôľu,“ poznamenal. „Mali by sa spamätať.“

Bude krutá zima

Ruský prezident poukázal pritom na rastúce ceny energií v Európe pred zimou a trval na tom, že Rusko nebude dodávať nič mimo existujúcich zmlúv.

„Majú viacero riešení. Buď dotovať vysoké ceny, čo je zlé, pretože to nezmení spotrebiteľské správanie, alebo znížiť spotrebu,“ uviedol.

„Z ekonomického hľadiska je to správne. Zo sociálneho hľadiska je to nebezpečné, môže to viesť k explózii. Je lepšie dodržiavať zmluvné záväzky, civilizované pravidlá,“ dodal Putin.

Zdroj: TASR