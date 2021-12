Zdroj: TASR/AP Šéf Pfizeru: Tretia, štvrtá, piata...? Posilňujúca dávka bude zrejme potrebná každý rok Kým niektorí sa neodhodlali ešte ani na prvú dávku vakcíny, iní už mieria na tretiu. Vo svete sa očkuje už druhý rok a pandémia ani zďaleka nekončí. 4. december 2021 ELA Zo zahraničia

4. december 2021 ELA Zo zahraničia

Šéf Pfizeru: Tretia, štvrtá, piata...? Posilňujúca dávka bude zrejme potrebná každý rok

Kým niektorí sa neodhodlali ešte ani na prvú dávku vakcíny, iní už mieria na tretiu. Vo svete sa očkuje už druhý rok a pandémia ani zďaleka nekončí.

Zdroj: TASR/AP

Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V v pondelok oznámili, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu omikron. Použili by sa v prípade, že by doterajšie očkovacie látky dostatočne nezaberali, informovala agentúra AFP.

Bude účinná?

Generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla pre stanicu CNBC uviedol, že jeho firma začala už v piatok testovať svoju vakcínu na variante omikron, ktorý sa objavil najprv v Juhoafrickej republike.

„Nemyslím si, že súčasné vakcíny už nebudú poskytovať ochranu,“ povedal Bourla. Podľa neho sa však môže ukázať, že úroveň ochrany bude nižšia, čo by znamenalo, že „musíme vyvinúť novú vakcínu“.

Experti už podnikli prvé kroky na ceste k možnej modifikácii vakcíny. Výsledky, ktoré ukážu, či je takáto modifikácia možná, majú byť známe do dvoch týždňov.

Bourla tiež vyjadril presvedčenie, že liečivo proti covidu s názvom Paxlovid od firmy Pfizer bude účinné aj voči novým mutáciám vrátane variantu omikron.

Každý rok?

Bourla ešte pred odhalením nového variantu omikron poskytol stanici BBC rozhovor, v ktorom sa ho pýtali, či si myslí, že aj po tretej dávke bude nutné ďalej sa očkovať. „Odhadujem, že k udržaniu veľmi vysokej úrovne ochrany bude zrejme potrebné každoročné preočkovanie," odpovedal šéf Pfizeru.

Spoločnosť Pfizer sa nedávno exkluzívne vyjadrila pre Novinky.cz a uviedla, že proti aktuálne sa šíriacim variantom koronavírusu bude účinkovať preočkovanie treťou dávkou vakcíny Comirnaty, ktorú vyvinula v spolupráci s BioNTech.

Pfizer by si mal poradiť aj s omikronom a ďalšími variantmi.

„Pokiaľ by sa preukázalo, že tretia dávka súčasnej vakcíny Comirnaty by človeka proti ďalším budúcim variantom nechránila, Pfizer a BioNTech sú schopní zhruba do 100 dní vyvinúť a vyrobiť vakcínu ušitú na mieru konkrétnemu variantu,“ dodala spoločnosť pre český portál Novinky.cz.

