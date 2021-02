Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Šeliga vybuchol: Matovič zavádza! Sputnik V neodmietame, problém je inde Podpredseda Za ľudí hovorí, že Sputnik V môže pokojne povoliť aj sám minister zdravotníctva. Premiér však vie, že je to hazard a preto sa chce skryť za vládu. Dnes o 13:22 MI Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V koalícii sa rozhorel ďalší spor. Tentokrát ide o použitie ruskej neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič presadzoval, aby vláda schválila jej nákup.

Proti sa však postavila strana Za ľudí, ktorá trvá na tom, že najprv musí byť každá vakcína riadne registrovaná. Niekto tu však nehovorí pravdu.

Kto zavádza?

Vo štvrtok večer vláda neprijala uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič to na následnej tlačovke komentoval trpkými slovami na adresu strany Za ľudí, ktorá návrh vetovala.

„Veľmi ma mrzí, že koaličný partner vytiahol najvyššiu zbraň a povedal, že sa o Sputniku vôbec nebudeme baviť. Namiesto hľadania riešení sme povýšili politiku,“ uviedol I. Matovič.

Voči tomuto obvineniu sa ostro ohradil podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. „Nie je pravda, že sa odmietame baviť o vakcíne Sputnik. Práve naopak, sme za to, aby sa rokovalo, aby bol certifikovaný a mohli sme aj my ním očkovať,“ uviedol na Facebooku.

Najmenšia koaličná strana zdôrazňuje, že nemá žiadne predsudky voči ruskej vakcíne. Prekáža jej len to, že ruský výrobca nemá potrebné európske povolenia, obchádza odborné liekové agentúry a robí z ľudí pokusných králikov. Akonáhle sa to zmení, Za ľudí nebude mať problém súhlasiť s očkovaním so Sputnikom V.

„Premiér Matovič všetky tieto informácie má a je pre mňa nepochopiteľné prečo takto zavádza. Náš cieľ je rovnaký, chceme zdravie občanov a bezpečné vakcíny,“ píše J. Šeliga.

Problém je však ešte hlbší a čisto politický. Podpredseda Za ľudí vysvetľuje, že ak premiér I. Matovič tak veľmi chce nasadiť na Slovensku Sputnik V, súhlas vlády vôbec nepotrebuje.

Sputnik V je hazard

Podľa J. Šeligu by minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO mohol úplne samostatne udeliť výnimku na použitie Sputnika V na Slovensku.

Presne tak to urobil aj v prípade lieku Ivermectine, ktorý tiež nie je na Slovensku oficiálne schválený a už sa môže používať. Žiadne uznesenie vlády na to minister nepotreboval.

„Aj premiérovi Matovičovi je však úplne zrejmé, že to je hazard a preto si chce nechať Sputnik “posvätiť” vládou,“ uvádza podpredseda Za ľudí.

O mimoriadnom použití Sputniku V sa začalo vo veľkom hovoriť v celej EÚ po tom, ako jeho vysokú účinnosť potvrdil prestížny vedecký časopis Lancet. Prečo by teda jeho použitie malo byť hazardom? Juraj Šeliga zhrnul základné fakty:

Sputnik V a Ruská federácia stále nepodali žiadosť o certifikáciu vakcíny na Európsku liekovú agentúru, odmieta oficiálnu komunikáciu s Bruselom a snaží sa rozbiť európsku jednotu.

Celkovo chýba dostatok údajov na kvalitné posúdenie bezpečnosti ruskej vakcíny, čo potvrdil aj časopis Lancet a slovenský Štátny ústav na kontrolu liečiv.

Navyše je už dnes jasné, že ani Rusi nestíhajú vyrábať všetky dodávky očkovacej látky, ktoré prisľúbili Maďarsku, Indii či štátom Latinskej Ameriky a na Slovensko by sa mohli dostať až koncom roka.

Opatrný postoj voči Sputniku V zaujali aj prezidentka Zuzana Čaputová či vedec Pavol Čekan. Zdôraznili, že každá očkovacia látka používaná na Slovensku by mala byť najprv riadne schválená Európskou liekovou agentúrou.

K téme sa v piatok popoludní vyjadrila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Uviedla, že očkovanie je založené na dôvere ľudí a akékoľvek skratky, ktoré obchádzajú pravidlá, môžu túto dôveru naštrbiť.

„Sme obviňovaní z nepriateľského nastavenia voči Rusku, čo nie je pravda. Ja som Rusko precestovala celé s batohom na chrbte, mám veľmi rada ruskú kultúru ale to nie je dôvod, aby sme obchádzali pravidlá pri ruskej vakcíne. Ak bude riadne schválená, nemám problém sa dať zaočkovať aj Sputnikom," uviedla V. Remišová.

