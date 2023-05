9 Galéria Zdroj: TASR/AP Sen o FINÁLE Lotyši živili dve tretiny: Kanada udrela v závere, zahrá si o TITUL Lotyšská reprezentácia žije hokejový sen. Ten finálový sa však proti kolíske hokeja rozplynul v záverečnej dvadsaťminútovke. Dnes o 16:14 Hokej

Dnes o 16:14 Hokej Sen o FINÁLE Lotyši živili dve tretiny: Kanada udrela v závere, zahrá si o TITUL Lotyšská reprezentácia žije hokejový sen. Ten finálový sa však proti kolíske hokeja rozplynul v záverečnej dvadsaťminútovke.

Hokejisti Kanady ako prví postúpili do finále majstrovstiev sveta v Tampere a štvrtýkrát za sebou si zahrajú o zlato. V sobotňajšom semifinále zdolali prekvapenie turnaja Lotyšsko 4:2. V boji o titul sa stretnú s úspešnejším z večerného súboja medzi USA a Nemeckom.

Lotyši vo vedení

Po úvodných dvoch opatrných minútach sa dostal do prvej veľkej príležitosti obranca Barron, ktorý mal medzi kruhmi veľa priestoru, ale trafil len do Šilovsa. Kanaďania boli na začiatku aktívnejší a vypracovali si ešte pár pološancí, no skóre sa menilo na druhej strane.

Lotyši sa v 9. minúte rozostavili v útočnom pásme, Zile nahodil puk na bránku, jeho spoluhráči sa dostali k dvom dorážkam a tá druhá z hokejky Ločmelisa skončila v bránke.

Kanada mohla odpovedať už o dve minúty, no bekhend kapitána Toffoliho zastavila žŕdka. Lotyši nepúšťali favoritov do veľkého tlaku a sami nebezpečne hrozili. V 16. minúte sa opäť ukázali pri chuti hrajúci Ločmelis, ktorý sa po pravej strane predral až pred bránku, ale Montembeaulta neprekvapil. V záverečných sekundách mal dve obrovské šance Indrašis, keď po zlej rozohrávke Kanady zostal sám pred Montembeaultom, no najprv napálil puk len do neho a z dorážky netrafil bránku.

Sen stále žil

Druhá tretina bola rozkúskovaná vylúčeniami, rozhodcovia ich odpískali až jedenásť a hráči si dokonca zahrali krátko aj traja proti trom. Najprv však išli v krátkom slede na trestnú dvaja Kanaďania, ale Lotyši dvojnásobnú presilovku vôbec nezvládli, hrali ju pomaly, nestrieľali a nedokázali si poriadne prihrať. Od 26. minúte si tímy vyskúšali hru 4 na 4, ktorá svedčala viac Lotyšom a Montembeault si pripísal dôležitý zákrok po strele Daugavinš. Pri kanadskej presilovke bol zase blízko k vyrovnaniu Fantilli, jeho strela preletela ponad Šilovsov betón, no zastavila ju žŕdka. V 33. minúte Bukarts nešetrne atakoval Weegara pri mantineli, rozhodcovia sa pri videu dlho radili, no nakoniec udelili len dvojminútový trest. Keď sa na ľade vyrovnal pomer síl na 5 na 5, tak sa v 36. minúte podarilo zámorským hokejistom vyrovnať. Krebs potiahol puk do útočného pásma, bekhendom prihral Blaisovi a ten prekonal Šilovsa. Vyrovnaný stav však vydržal iba minútu, keď sa Blacers poľahky dostal cez Weegara a švihom trafil pod lapačku Montembeaulta – 2:1.

Obrovský tlak Kanady

Kanada prestrieľala súpera v druom dejstve 16:6 a aj do tretieho vybehla aktívne. Vyrovnávajúci gól prišiel po 45 sekundách, keď Crouse vybojoval puk za bránkou, posunul ho Quinnovi a ten nachytal Šilovsa strelou spoza bránkovej čiary, ktorá sa mu od masky odrazila do siete. „Javorové listy“ dokonali obrat o sedem minút neskôr po peknej individuálnej akcii Fantilliho, ktorý si pri kľučke hodil puk pomedzi nohy Freibergsa a prestrelil Šilovsa – 3:2. Lotyši sa v ďalších minútach snažili tvoriť, ale zámorskí hráči ich do ničoho vážneho nepúšťali. Navyše tri minúty pred koncom zastavil ich snahy Batna, ktorý za kanadskou bránkou fauloval a musel na trestnú. Lotyši to v závere ešte skúsili bez Šilovsa, no do prázdnej bránky skóroval Laughton.

Scott Laughton: „Lotyši sa počas turnaja rozohrali a vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas. Majú dobrý tím, skvelého brankára, pohyblivých hráčov. Rýchly gól v úvode tretej časti nás dostal späť do hry a Fantilliho zásah patrí medzi highlighty. Celkovo to bol dobrý tímový výkon. Máme tu skvelú partiu, ktorá má jediný cieľ a všetci sa oň snažíme.“

Karlis Čukste, obranca Lotyšska: „Dali sme do toho maximum, hrali sme naplno, preto nie sme príliš sklamaní. Nedalo sa toho spraviť viac. Je to hokej, jeden vyhrá, jeden prehrá. Nebolo to o jednom momente, oni dali góly a my sme nepremenili naše šance. Zápas o bronz bude ťažký, nech to bude ktorýkoľvek súper. Musíme hrať tak ako dnes, na 100 percent a dúfajme, že premeníme naše šance a vyhráme.“

Kanada – Lotyšsko 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Góly: 36. Blais (Krebs, Middleton), 41. Quinn (Crouse, Laughton), 49. Fantilli (Lucic, Barron), 60. Laughton – 9. Ločmelis (Rih. Bukarts, Zile), 37. Balcers. Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), MacFarlane – Briganti, Davis (všetci USA), vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

Kanada: Montembeault – Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph, – Fantilli, Glass, Lucic – Quinn, Laughton, Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli, McBain, Carcone

Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis – Daugavinš, Abols, Balcers – Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts – Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts – Krastenbergs, Smirnovs, Andersons

