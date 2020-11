Dnes o 00:25 Šport Futbal Sen sa stal skutočnosťou: Slovensko postúpilo na EURO!

Vo finále baráže vyhrali slovenskí futbaloví reprezentanti na pôde Severného Írska 2:1 po predĺžení a tretíkrát v histórii postúpili na šampionát.

Zdroj: TASR/PA/Liam McBurney

Slovenskí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom finále play off EURO 2020 v Belfaste nad Severným Írskom 2:1 po predĺžení. Na kontinentálny šampionát sa prebojovali druhýkrát v histórii, v E-skupine budú ich súpermi Poľsko, Švédsko a Španielsko.

Tretíkrát v histórii

Výber pod vedením trénera Štefana Tarkoviča napodobnil úspech kouča Jána Kozáka, ktorého tím sa kvalifikoval na ME 2016 do Francúzska. Vo Windsor Parku otvoril skóre gólom zo 17. minúty stredopoliar Juraj Kucka, ktorý využil veľkú chybu v domácej defenzíve. Severným Írom sa ale podarilo vyrovnať v 88. minúte, keď si dal vlastný gól Milan Škriniar. Duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o triumfe Slovenska striedajúci Michal Ďuriš v 110. minúte.

Tarkovič nastúpil na post v druhej polovici októbra po českom trénerovi Pavlovi Hapalovi, ktorého vedenie SFZ odvolalo po prehrách v Lige národov v Škótsku a doma s Izraelom. A to aj napriek tomu, že v semifinále baráže mužstvo pod Hapalom vyradilo 8. októbra v Bratislave Írov po jedenástkovom rozstrele. Tento impulz sa osemfinalistovi minulého EURO skvele vyplatil a v lete budúceho roka odohrá v základnej E-skupine finálového turnaja dva duely v Dubline s Poľskom (14. júna) a Švédskom (18. júna), resp. v Bilbau s domácim Španielskom (23. júna).

Slovensko si zahrá na veľkom turnaji tretíkrát v ére samostatnosti. Prvýkrát s trénerom Vladimírom Weissom postúpilo na MS 2010 v JAR do osemfinále a s Kozákom na ME pred štyrmi rokmi tiež.

Sumár

Severné Írsko – Slovensko 1:2 pp (1:1, 0:1)

Góly: 88. Škriniar (vlastný) – 17. Kucka, 110. Ďuriš, ŽK: Boyce – Duda, Rodák. Rozhodovali: Brych – Borsch, Lupp (všetci Nem.), 1 060 divákov.

S. Írsko: Peacock-Farrell – Dallas, Cathcart (99. Flanagan), Evans, Lewis – McGinn (77. Lafferty), McNair (104. Ferguson), Davis, Saville (65. Thompson) – Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte)

Slovensko: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan – Lobotka (65. Hrošovský) – Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) – Duda (85. Mráz)

Hlasy po zápase

Ian Baraclough, tréner S. Írska: „Hráčom nemôžem nič vyčítať, odovzdali zo seba všetko. No neskončilo sa to pre nás dobre. Cítim sa najhoršie, ako je po zápase možné. Je mi ľúto týchto hráčov. Mali sme plán dostať súpera pod čo najväčší tlak. Centrovať lopty do šestnástky, to sme robili. Myslím si, že v prvom polčase sme hrali excelentne a aj po polčase to bolo dobré. Nedali sme im veľa šancí, ale využili ich, boli efektívni a gratulujem im, že využil dve šance na góly. Brankára za druhý gól neviním.“

Štefan Tarkovič, tréner SR: „Pocity sú skvelé. Táto partia ľudí, ktorá sa dnes prezentovala na ihrisku, si zaslúži veľký obdiv. Som rád, že sme do bodky naplnili naše predsavzatia. Ukázali sme aj kvalitu, vyslali sme jasný odkaz fanúšikom a ľuďom, ktorí nám držali palce. Bol náš cieľ zomknúť sa, mužstvo sme pripravili, aby bolo súdržné. Severné Írsko nás zatlačilo, ale vrátili sme sa k tomu, že sme udržali koncentráciu do konca. Nebolo príjemné, byť 5 minút od EURO a inkasovať gól. Ale zomkli sme sa a ukázali sme mentálnu silu. Všetkým gratulujem, ukázali charakter. Bol to sen nielen hráčov, ale aj môj. Na celom štadióne nebol človek, ktorý by nechcel postúpiť na ME. Týka sa to aj Severného Írska. Ja som tímový hráč, vďaka patrí hráčom a ľuďom okolo tímu.“

Juraj Kucka, stredopoliar a autor gólu SR: „Neďakujte mne, ale celému mužstvu, hráčom aj realizačnému tímu. Zvládli sme to spolu. Som na to pyšný. Zápas bolel, ale už nebolí, už je dobre, teraz si to už užívame. Bolo vidieť, ako sme to prežívali, tešili sme sa celá lavička spolu. Mišovi gratulujem, som rád, že to tam padlo. Je to obrovská hrdosť, ani to neviem popísať.“

Michal Ďuriš, útočník SR a autor víťazného gólu: „Myslím, že od Jura Kucku som dostal loptu a snažil som sa iba trafiť bránu. Som veľmi rád, že to tam padlo. Čo sa týka reprezentácie, bol to jeden z tých dôležitých gólov, na ktorý budem celý život spomínať. Emócie sú neskutočné, máme radosť, že si po štyroch rokoch zopakujeme účasť na ME. Chcel by som toto víťazstvo venovať všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nám držali palce, ale vzhľadom na pandémiu koronavírusu nemohli byť tu s nami na štadióne. Cítili sme aj na diaľku, že stáli za nami, víťazstvo patrí im."

(zdroj hlasov: RTVS, uefa.com)

Zdroj: TASR/PA/Liam McBurney

Zdroj: TASR