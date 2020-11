14. november 2020 Zo Slovenska Seniori by už nemuseli každoročne žiadať obec o odpustenie dane

Seniori by tak automaticky mohli byť oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Návrh sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie o odpustení dane.

Zdroj: TASR/AP

Osoby nad 62 rokov by už nemuseli každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Automaticky oslobodení

Seniori by tak automaticky mohli byť oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Návrh sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpustení dane.

Zákon v súčasnosti umožňuje obciam a mestám prijať VZN, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov. Daňovník musí obci preukázať splnenie podmienok.

Takýto nárok majú aj osoby nad 62 rokov, platí im natrvalo, respektíve do zrušenia prijatého VZN. Poslanci preto navrhli, aby seniori neboli povinní si uplatňovať nárok na odpustenie dane. Chcú tak znížiť administratívnu záťaž obce aj samotných daňovníkov.

„Upustenie od každoročných žiadostí o odpustenie dane sa aj naďalej týka len tých obcí a miest, ktoré to daňovníkom umožňujú na základe schváleného VZN,“ zdôraznili predkladatelia.

Zákon by mohol byť v prípade definitívneho schválenia účinný od 1. januára 2021.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR