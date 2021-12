Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Seniori, covid vás ohrozuje VIAC, ako vaše deti či vnúčatá: Zaočkujte sa pred sviatkami! Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva najmä seniorov, aby sa dali pred nadchádzajúcimi sviatkami zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. 22. december 2021 han Zo Slovenska

Lekári tento krok považujú za najúčinnejší v boji proti pandémii. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

„Ak chcete riskovať nákazu novým koronavírusom, po ktorom sa môžete dostať do mimoriadne ťažkého stavu, ktorý môže zapríčiniť aj vašu smrť, malo by to byť vaše rozhodnutie, nie rozhodnutie niekoho iného. Koronavírus vás ohrozuje oveľa viac, ako vaše deti či vnúčatá,“ uviedla komora vo výzve.

Prospeje vám to

Pripomenula, že štatistiky, početné odborné práce, ale aj každodenná prax zdravotníkov dokazujú, že očkovanie proti novému koronavírusu môže ľuďom jednoznačne prospieť. Komora tiež uviedla, že očkovanie nie je stopercentnou zárukou ochrany pred nákazou, ale dokáže pomôcť v tom, že prípadný priebeh ochorenia bude miernejší a pravdepodobne ľuďom zachráni život.

Lekári tiež zdôraznili, že vakcíny, ktoré sa používajú na Slovensku, sú preverené na stámiliónoch ľudí a sú bezpečné. Uviedli, že pre seniorov je jednoznačne prospešnejšia cesta očkovania, ako podstúpiť riziko „prirodzenej imunizácie prekonaním ochorenia“.

