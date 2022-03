Seriál, ktorý odštartoval Zelenského politickú kariéru, je späť na Netflixe

Americká spoločnosť Netflix, poskytujúca platené streamovanie filmov a seriálov on-line, opäť zaradí do svojej ponuky ukrajinský satirický komediálny seriál Sluha národa, ktorý pomohol jeho hlavnému predstaviteľovi Volodymyrovi Zelenskému stať sa ukrajinským prezidentom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, citujúc z vyhlásenia Netflixu.

Návrat seriálu, v ktorom sa Zelenskyj neočakávane stane prezidentom Ukrajiny, prichádza v čase, keď sa na adresu tohto bývalého komika, ktorý teraz vedie svoju krajinu v boji proti ruskej invázii, znáša celosvetová vlna chvály a podpory.

„Žiadali ste ho a (seriál) je späť,“ uviedol Netflix na Twitteri.

Informáciu o tom, kedy bude seriál dostupný aj pre slovenského diváka, Netflix zatiaľ nezverejnil.

Sluha národa, ktorého tri série vznikli v rokoch 2015, 2017 a 2019, vykresľuje Zelenského ako učiteľa, ktorý sa nečakane stane prezidentom po tom, ako sa rozšíri videonahrávka, v ktorej sa sťažuje na korupciu.

Seriál sa stal na Ukrajine veľkým hitom a odštartoval Zelenského politickú kariéru. V marci 2018 bola zaregistrovaná rovnomenná centristická strana (SN). Zelenskyj sa ako jej kandidát stal v apríli 2019 novým ukrajinským prezidentom; v druhom kole volieb získal vyše 70 percent hlasov.

Francúzsko-nemecký televízny kanál Arte vysiela Sluhu národa on-line od vlaňajšieho novembra, pričom sa odvoláva na obrovský divácky záujem.

Od začiatku vpádu ruskej armády na Ukrajinu (24. februára) si zabezpečilo vysielacie práva na daný seriál viacero európskych televíznych staníc ako Channel 4 (Británia), ANT1 (Grécko) či Pro TV (Rumunsko). Netflix ho pôvodne vysielal v rokoch 2017 – 2021.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF