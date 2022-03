Zelenskyj ako nový SEXSYMBOL? Vankúš s jeho tvárou ide medzi ženami na dračku

Príbeh Volodymyra Zelenského sám o sebe pripomína filmový námet. Herec, ktorý stvárnil ukrajinského prezidenta v komediálnom seriáli, sa ním nakoniec naozaj stal.

A od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine patrí jeho meno medzi najskloňovanejšie na svete. Zelenskyj vo svojich prejavoch často zdôrazňuje, že krajinu v žiadnom prípade neopustí a zostáva so svojím ľudom. Niektorí ho pre jeho postoj vnímajú ako hrdinu.

Zdá sa, že ukrajinský líder zabodoval aj u nežnejšieho pohlavia. Na českom trhu nedávno pribudol tak trochu bizarný produkt. Ide o vankúš so Zelenského podobizňou. Prezident má na ňom svoje typické zelené tričko a ľahký úsmev. Informuje o tom portál idnes.cz.

Tvorcom myšlienky je autor známych satirických koláží TMBK Tomáš Břínek. Stránka je v Českej republike veľmi populárna. Na Facebooku má bezmála 150-tisíc sledujúcich, na Instagrame vyše 500-tisíc.

Celý projekt má zároveň charitatívny účel. Výťažok z predaja vankúšov poputuje organizácii Človek v tiesni. Ako v pondelok (14. 3.) informovala stránka TMBK na Facebooku, predaj vankúšov zarobil už 422 648 českých korún (približne 1700 eur), ktoré sú už na ceste na spomínanú charitu.

Ako priznal Břínek, záujem o vankúš ho prekvapil. Predaj sa rozbehol okamžite a väčšinu kupujúcich tvorili ženy. A nielen Češky. Viacero kusov putovalo aj do zahraničia, najčastejšie do Poľska.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

In Czech Republic volunteers sell pillows with Ukraine's President Volodymyr Zelensky's portrait, sending all the funds to help Ukraine. pic.twitter.com/yrIxtvdnka