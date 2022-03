Zdroj: imdb.com Seriál, ktorý preslávil Zelenského, chce vidieť každý: Medzi televíziami je oň bitka, VIDEO Predtým než sa prezidentom stal, zahral si ho v komédii. Seriál v hlavnej úlohe s Volodymyrom Zelenským chcú teraz televízie aj streamovacie služby. 6. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

6. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Seriál, ktorý preslávil Zelenského, chce vidieť každý: Medzi televíziami je oň bitka, VIDEO Predtým než sa prezidentom stal, zahral si ho v komédii. Seriál v hlavnej úlohe s Volodymyrom Zelenským chcú teraz televízie aj streamovacie služby.

Súčasný prezident vojnou zmietanej Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj sa k moci dostal celkom neobvyklým spôsobom. Pôvodným povolaním herec v minulosti stvárňoval postavu prezidenta v komediálnom seriáli.

Seriál, ktorý bol na Ukrajine okamžite hitom, sa volal Sluha ľudu. Zaujímavosťou je, že také isté meno si dala i strana, ktorá Zelenského do volieb nominovala. V roku 2019 premenil Zelenskyj svoju televíznu rolu na skutočnosť a vyhral prezidentské voľby.

Hotový boom

Ukrajinský líder je v uplynulých dňoch, pochopiteľne, v centre celosvetovej pozornosti.

Z herca a zabávača je odrazu skutočný prezident uprostred hrozivej invázie. To má vplyv aj na spomínaný seriál. Na Ukrajine ho pozná takmer každý, po novom ale začal zaujímať aj zvyšok sveta.

Ako na Twitteri informoval The Wall Street Journal, televízie a streamovacie služby po celom svete začali kupovať práva na vysielanie seriálu.

Zelenskyj hral v sérii fiktívneho ukrajinského prezidenta Vasilija Holoborodka, ktorý sa do svojej funkcie dostal viac-menej náhodou. Ako obyčajný stredoškolský učiteľ nahral virálne video, v ktorom kritizoval skorumpovanú vládu. To sa stalo tak obľúbeným, že Holoborodko poľahky zvíťazil vo voľbách.

Nevie po ukrajinsky?

Zelenskyj je netypickým prezidentom nielen vďaka svojmu pôvodnému povolaniu. Ešte počas jeho kandidatúry prebehla médiami informácia, že jeho rodným jazykom nie je ukrajinčina.

Pochádza z mesta Kryvyj Rih na juhovýchode Ukrajiny, kde žije silná ruskojazyčná menšina. Hovorí teda po rusky a ukrajinčinu sa údajne začal učiť len pred pár rokmi.

Populárny líder

Popularita prezidenta medzi Ukrajincami po vypuknutí konfliktu rastie. Zelenskyj aj so svojou rodinou zostáva v ostreľovanom Kyjeve a vyvracia informácie, že by chcel z krajiny odísť do bezpečia.

Podľa prieskumu ukrajinskej mimovládnej sociologickej skupiny Rejting Zelenského podporuje vyše 90 percent Ukrajincov.

Do prieskumu sa zapojilo 2000 respondentov z celej Ukrajiny s výnimkou obyvateľov polostrova Krym, a tiež oblastí ovládaných separatistami na východe Ukrajiny, uvádza stanica BBC.

Dovedna 91 percent z nich vyjadrilo podporu Zelenskému, šesť percent ho nepodporovalo a tri percentá sa v tejto otázke nevedeli rozhodnúť. The Guardian upozorňuje na to, že oproti vlaňajšiemu decembru ide o trojnásobný nárast Zelenského podpory. Spomedzi opýtaných zároveň vyslovilo 70 percent respondentov vieru v to, že Ukrajina je schopná odraziť ruský útok.

